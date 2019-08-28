أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019، ستعلن اليوم على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم، وصباح الغد ستكون بالمدارس، وذلك بعد أن أعتمد منذ قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019.

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2019 برقم الجلوس:-

يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الحصول على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 برقم الجلوس من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم جلوسه ثم الضغط على مفتاح بحث للحصول على نتيجته في الدور الثاني للثانوية العامة 2019.

من جهته قال الدكتور محمد مجاهد بعد اعتماد نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2019 بأن عدد الطلاب الذين كان لهم الحق في دخول إمتحانات ملاحق الثانوية العامة 2019 يبلغ نحو 123957 طالب وطالبه موزعين على الشعب الثلاث وذلك كالتالي :- 39841 طالب وطالبه بشعبة العلمي علوم ، و 15482 طالب وطالبه بشعبة العلمي رياضيات و 68652 طالب وطالبه بشعبة الأدبي.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 بلغ نحو 122456 طالب وطالبه نجح منهم نحو 113479 طالب وطالبه وبلغ عدد الطلاب الراسبين في إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 نحو 8977 طالب وطالبه.

وأضاف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستقوم بفتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس ولمدة 15 يوماً.