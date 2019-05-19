نتيجة السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت نتيجة السادس الابتدائي في بعض محافظات الجمهورية، وتستعد محافظات أخرى لإعلان النتيجة، جاء ذلك بعد انتهاء طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، وعلى الفور بدأت أعمال تصحيح ورصد ومراجعة نتيجة السادس الابتدائي في جميع المحافظات، ويذكر بأن الصف السادس الابتدائي أصبحت سنة نقل، لذلك يتم إعلان النتائج الخاصة بنصف العام ونهاية العام الدراسي من خلال المدارس الموزعة في كافة أنحاء الجمهورية كغيرها من سنوات النقل، فيما عدا نتيجة السادس الابتدائي في محافظة القاهرة، يتم إعلانها من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة السادس الابتدائي يتم إعلانها بالاسم ورقم الجلوس في المدارس، نتابع مع الطلاب أخبار إعلان النتيجة ومواعيد ظهورها، كما نتابع الروابط الرسمية لإعلان نتيجة السادس الابتدائي عبر مديريات التربية والتعليم الخاصة بالمحافظات المختلفة (القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، دمياط، بني سويف، المنيا، سوهاج، مطروح، أسوان، الاقصر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمل سيناء، كفر الشيخ).

نتيجة السادس الابتدائي 2019

فيما يلي الروابط الرسمية لإعلان نتيجة السادس الابتدائي 2019 ومتابعة آخر أخبار ظهور النتيجة في المحافظات.

استعلم عن نتيجة السادس الابتدائي 2019

للاستعلام ومتابعة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، يمكنكم ترك رقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل المقال، وسنقوم بالرد على استفساراتكم فوراً.