تفاصيل نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2019 الدور الأول ” قناة التلغرام ” موقع ناجح النجاح ” اليوم ” جميع المحافظات

حان موعد ظهور نتيجة السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول لجميع المحافظات خلال الساعات القادمة عبر موقع النجاح وموقع ناجح والسومرية نيوز وحققت الرصافة ” 68%”، بعدما انتهى جميع الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول بجميع المحافظات بالعراق، وسوف يشغل بال الطلبة في وقتنا الحالي كيفية الحصول عل ى نتائج الدور الأول بالعراق 2019 بقناة التلغرام والتي تأهلهم للصف الثالث المتوسط والذي سيتم طره نتائجه خلال الأيام القادمة، وسوف نتقدم بعرض جميع روابط الحصول على نتيجة السادس الابتدائي 2019 بالرقم الامتحاني لجميع المحافظات، أو رفع ملفات PDF من جوجل درايف لجميع المدارس التي أعلنت عن نتيجة السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الأول.

نتيجة السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول

قد يتساءل جميع الطلاب عن روابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2019 لجميع المحافظات، حيث هناك أن موقع النجاح وموقع ناجح وموقع السومرية نيوز وموقع الازدهار وشبكة الناصرية، وأيضا سيتم توفير رابط الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نتائج العراق الدور الأول 2019 السادس الابتدائي جميع المحافظات

خلال الأيام القادمة سيتم رفع نتائج السادس الابتدائي 2019 في العراق الدور الأول عبر موقع النجاح وموقع ناجح لجميع المحافظات بالعراق ولكن ليس في أن واحد ولكن بالتتابع محافظة تلو الأخرى فور انتهاء أعمال التصحيح التي لن تدوم طويلا، وتشتمل تلك المحافظات على :

بغداد الكرخ الأولى والثانية والثالثة.

الرصافة الأولى والثانية والثالثة.البصرة.

كربلاء.

كركوك.

المثنى.

النجف الأشراف.

واسط.

السلمانية.

الأنبار.

ديالي.

الموصل.

النجف.

الناصرية.

الكونية.

القادسية.

دهوك.

بغداد.

نينوي.

سوف نباشر جميع أعمال التصحيح الخاصة بمحافظة الكرخ وغيرها من المحافظات التي لها أولوية في الظهور عبر موقع وزارة التربية العراقية وملفات الPDFالتي يتم رفعها عبر موقع جوجل درايف، نباشر جميع المعلومات التي ترصدها وزارة التربية العراقية لمساعدة طلابنا في الاستعلام عن النتيجة حال ظهورها.

روابط نتائج امتحانات العراق الدور الأول 2019

نتائج السادس الابتدائي العراق 2019 الدور الأول وزارة التربية العراقية.

موقع ناجح نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2019.

نتيجة السادس الابتدائي العراق 2019 السومرية نيوز.

قناة التلغرام.

قريبا سيتم توفير روابط الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول وملفات النتائج لجميع المحافظات والمدارس من خلال قناة التلغرام التابعة لوزارة التربية العراقية.