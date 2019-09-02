نتيجة الشهادة الأعدادية في ليبيا 2019 برقم الجلوس تعرف علي موعد ظهورها

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية في الجمهورية الليبية، والتي من المتوقع ان تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، حسبمآ أكدت العديد من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم في ليبيا، ويأتي السبب الرئيسي في تأخر ظهور نتيجة الأمتحانات هو البلاغات المقدمة مؤخرآ من عدد من أولياء الأمور ضد واضعي الأمتحانات نظرآ لصعوبة الأمتحان هذا العام وخوفهم من نتيجة الشهادة الأعدادية في ليبيا.







وفي وقت سابق اليوم فقد أكدت وزارة التربية والتعليم في ليبيا علي ان حكومة الوفاق في الجمهورية الليبية قد أعتمدت رسميآ نتيجة الشهادة الأعدادية لهذا العام 2019، حيث سيتم طرحها من خلال المواقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا.

كما أكدت وزارة التعليم بليبيا ان الوزارة حصرت علي رصد الدرجات الخاصة بالطلبة بعناية كبيرة، نظرآ للشكوي من قبل أولياء الأمور بسبب صعوبة الأمتحان، مركدآ ان تهدف إلي إعطاء كل طالب وطالبة حقهم في الدرجات وأجراء العديد من المرجعات لأوراق الإجابة الخاصة بالطلبة، وسوف يتم طرحها قريبآ جدآ في محافظات، البيضاء– طرابلس – الزرقاء – الكفرة– زتنانة والجفرة وغيرهم من المحافظات في الجمهورية الليبية.







موعد نتيجة الشهادة الأعدادية في ليبيا

وعن الموعد الرسمي لطرح نتائج إمتحانات الشهادة الأعدادية بالجمهورية الليبية، فقد أكدت الوزارة ان سيتم طرحها في القريب العاجل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا، حيث سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة نتيجة الشهادة الأعدادية في ليبيا.





