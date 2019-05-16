نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات

طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة الشهادة الابتدائية آخر العام 2019 وذلك حتي يطمئن الأهلي علي مستوي أولادهم في هذا الفصل الدارسي، حيث تجدر الإشارة بان جميع الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات في جميع المواد الدراسية بدون أي شكاوى من قبلهم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الابتدائية برقم الجلوس.

بدأ البحث بداخل محرك البحث جوجل للاطلاع علي درجات نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات المصرية علي مستوي الجمهورية، حيث صرح مصدر مسئول بوزارة التعليم المصرية بان موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي سيكون قريبا جدا بعد ان تنتهي جميع اللجان الامتحانية من تجميع ورصد الدرجات بكل إلكتروني في محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس وكذلك باقي المحافظات المصرية في الوجه البحري والقبلي.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة سادسة ابتدائي 2019 قبل ظهورها في المدارس عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الالكتروني، حيث يمكنكم الدخول بوابة وزارة التربية والتعليم المصرية نتائج الامتحانات من اجل متابعة ظهور النتيجة بشكل الكترونيا علما بان أعمال الكنترول قد أوشكت علي الانتهاء بشكل نهائي من تجميع الدرجات للإرسال لجميع وكلاء وزارة التعليم لاعتمادها بشكل تدريجي في جميع المحافظات بشكل تدريجي حيث نتمنى لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.