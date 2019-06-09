نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس عبر تطبيق الأزهر “بعد قليل”

عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني وجميع الطلاب وأولياء الأمور في جميع محافظات الجمهورية في حالة من الترقب والقلق لمعرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد الدراسية، في حين أشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتائج امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية مُبشرة، حيث بلغت نسبة نجاح الشهادة الإبتدائية الأزهرية 89% فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية 71.56%.

بوابة الأزهر الإلكترونية

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية لجميع أبنائها في كافة محافظات الجمهورية خدمة إعلان نتائج امتحانات الشهادات وأيضا البعوث للدورين الأول والثاني، حيث يستطيع جميع الطلاب الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط عبر شبكة الإنترنت، كما يتم إعلان نتائج الإمتحانات من خلال المعاهد الأزهرية التابع لها الطلاب.

نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني

بدأت امتحانات الإبتدائية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 13 مايو وانتهت يوم الأحد الموافق 19 مايو، وعقب انتهاء الإمتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والمراجعة والرصد داخل الكنترولات المركزية بكل محافظة، حتى يتم الإنتهاء من النتيجة في أقرب فرصة لإرسال كشوف الناجحين إلى قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة لتحديد نسبة النجاح وإعتماد النتيجة رسمياً.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني

أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية فقد بدأت يوم الاثنين الموافق 13 مايو وانتهت يوم الإثنين الموافق 20 مايو، وقد مرت الإمتحانات بسلام ودون أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور بجميع المحافظات، وقد بدأت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد مباشرة، بجميع الكنترولات التابعة للأزهر الشريف، وعلى الفور تم إرسال النتيجة لإعتمادها رسمياً من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية قد تم إعتمادهم رسمياً ونحن الآن بصدد رفع النتيجة على شبكة الإنترنت من خلال المواقع الرسمية الخاصة بالأزهر الشريف سواء بوابة الأزهر الإلكترونية أو موقع الأزهر التعليمي، وفور إتاحة النتيجة على شبكة الإنترنت، سوف نقوم بتوفير رابط الإستعلام.