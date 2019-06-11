نتيجة الشهادة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع بوابة الأزهر والخط الساخن في حالة تعزر فتح الموقع

ننشر لكم نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية, ونتيجة الإعدادية للعام الحالي 2019 من موقع كلمة دوت أُورج, حيث يترقب منذ أسبوع تقريباً الطلاب وأولياء الأمور ويواصلون البحث على مواقع الإنترنت لمعرفة موعد ظهور النتيجة, وها قد حان الوقت لعرض نتائج الامتحانات ونشرح لكم طريقة جلب الدرجات للشهادة الأزهرية للعام 2019, من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس فقط.

كما ننشر لكم اهم وآخر التفاصيل حول اعتماد وكيل الأزهر فضيلة الشيخ صالح عباس نتيجة الدور الأول للشهادة الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2018/2019, يمكنكم الدخول الآن على رابط موقع بوابة الأزهر الشريف ووضع رقم الجلوس الخاص بالطالب لمعرفة نتائج الامتحانات, حيث قام وكيل الأزهر الشريف باعتماد نسبة النجاح للطلاب للشهادة الابتدائية بنسبة 72% من إجمالي المتقدمين للامتحانات وعددهم 149303 طالب وطالبة قد تقدموا للامتحان, ونشر موقع بوابة الأزهر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية تجاوزت 65% من إجمالي المتقدمين للامتحان وعددهم 122426 طالب وطالبة قد أدوا الامتحان, واعرب وكيل الأزهر الشريف عن سعادته متمنياً اجمل التهاني القلبية لطلاب الشهادتين للعام الدراسي 2018/2019

طرق جلب نتائج الإمتحانات الأزهرية

أتاحت بوابة الأزهر خدمتها المجانية للاستعلام عن نتائج الطلاب في الدور الأول من الترم الثاني للعام الحالي, حيث بإمكان أي طالب الدخول على رابط البوابة واختيار قسم نتائج الامتحانات سواء الابتدائية أو الإعدادية ووضع رقم الجلوس الخاص به, ومن ثم الضغط على كلمة بحث للاستعلام عن النتائج.

رقم الخط الساخن للإستعلام عن نتائج الأزهر

كما نشرت أيضاً مؤسسة الأزهر الشريف رقم الخط الساخن 19493 للاستعلام تلفونياً عن نتائج الامتحانات تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج الامتحانات في حال عدم التمكن من جلب النتائج بواسطة الرابط الإلكتروني.