نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الجزائر الفصل الثاني.. نتائج سانكيام عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل

ينتظر طلاب وطالبات الجزائر لمرحلة إتمام الدراسة الإبتدائية ظهور نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الفصل الثاني أو كما تُعرف بـ نتائج سانكيام ، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات الإلكتروني لجميع الولايات الجزائرية والتي تشمل أشهرها (ولاية سطيف – ولاية سيدي بلعباس – ولاية قسنطينة – ولاية المسيلة – ولاية وهران) وغيرها ، حيث من المتوقع الإعلان الرسمي لظهور النتائج خلال ساعات قليلة، حيث يكون متاحًا الاطلاع على النتيجة برقم التسجيل إلكترونيًا ، دون حاجة لمراجعة المدارس أو الإدارات التعليمية في الولايات الجزائرية، وفي هذا التقرير سوف ننشر رابط استخراج النتيجة الرسمي وطريقة معرفتها، تسهيلًا على الطلاب واولياء الأمور، مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم.

نتيجة الشهادة الإبتدائية 2019 الجزائر

موعد نتائج سانكيام 2019 الجزائر الفصل الثاني

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج سانكيام 2019 الجزائر الفصل الثاني للعام الدراسي 2018/2019 في جميع الولايات من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في وزارة التربية الوطنية، خلال الساعات القليلة القادمة، حيث ووفقًا للخارطة الدراسية في الجزائر يكون الإعلان عن نتيجة إتمام الشهادة من 13يونيو”جوان إلي 16يونيو “جوان”، ويُذكر أن طلبة الشهادة الابتدائية أدّوا الامتحان في يوم واحد فقط ، وهو يوم الثامن والعشرون من شهر مايو الماضي، وبدات عمليات تصحيح أوراق الإجابات بعد أجازة عيد الفطر السعيد.

رابط استعلام نتائج سانكيام 2019 الجزائر الفصل الثاني

فور الإعلان الرسمي ، من قبل وزارة التربية الوطنية عن صدور نتائج السانكيام 2019 سوف يكون بإمكان الطلبة الاستعلام واستخراج النتيجة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ، التابع للوزارة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

إدخال رقم التسجيل وهو الرقم المدون على الاستدعاء الخاص بإجراء الإمتحان.

إدخال الرقم السري .

الضغط على استظهار النتيجة.

جدير بالذكر أن الطلاب المسجلين في امتحانات الطور الابتدائي ، بلغ عددهم 812.655 مترشحًا ، نسبة الإناث منهم 48.60% وأما الذكور بنسبة 51.40% في أرجاء البلاد ، وسوف نكون معكم في متابعة مستمرة لآخبار الإعلان عن ظهور النتائج والمرجح أن يكون ذلك يوم غد الأحد 16 جوان عبر الموقع الإلكتروني للديوان الوطني.