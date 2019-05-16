ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أوشك طلبة الصف الثالث الإعدادي من إنهاء نماذج أمتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع إقتراب ظهور النتائج بدأ القلق يصيب أولياء الأمور خوفا على أولادهم، سوف تنتهي معظم المحافظات من الأمتحانات غداً الخميس والبعض الآخر سوف في بداية الأسبوع المقبل، جاءت فترة الامتحانات على مدار ستة أيام وكانت كالتالي :

اليوم الأول : لغة عربية – تربية دينية

اليوم الثاني : اللغة الأجنبية

اليوم الثالث : الدراسات الاجتماعية – التربية الرياضية

اليوم الرابع : جبر – تربية فنية

اليوم الخامس : العلوم

اليوم السادس : الهندسة – الحاسب الآلي

الجدير بالذكر أن ترتيب المواد تختلف من محافظة إلى أخرى، ولكن تلك المواد ثابتة في جميع المحافظات، كما يوجد 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية لسؤال الإملاء من ضمن وقت الإجابة.

نتيجة الشهادة الإعدادية

تعتبر الشهادة الإعدادية هي المرحلة المكملة لمرحلة التعليم الأساسي، سوف تبدأ مرحلة جديدة يسلكها الطلاب بعد مرحلة الشهادة الإعدادية، هناك ثلاث مراحل :

التعليم الثانوي ( تتكون من ثلاث سنوات )

التعليم الفني ( تتكون من ثلاث سنوات )

مدرسة التمريض ( تتكون من خمس سنوات )

يعتبر التعليم الثانوي هو الأصعب حيث يحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب، كما يحتاج إلى التفرغ الكامل وتنظيم الوقت، يقوم الطلاب ببذل أقصى جهدهم للحصول على مجموع درجات كبير تؤهلهم لدخول كلية علمية مرموقة مثل ( الطب – الصيدلة – الاسنان – وغيرها ).

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نشرت مديريات التربية والتعليم في المدارس الإعدادية، أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال أرقام الجلوس، الجدير بالذكر أن أرقام الجلوس لا تتكرر مع الطلاب، حيث لكل طالب رقم جلوس خاص به، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسم، ولكن هناك أسماء تتشابه حتى الأسم الثالث.

تسهيلاً على طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم وضع أرقام الجلوس الخاصة بهم في تعليقات المقال وسيتم نشر نتائجهم فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

المحافظة رابط نتيجة الإعدادية الحالة القاهرة لم تظهر بعد الجيزة لم تظهر بعد الأسكندرية لم تظهر بعد القليوبية لم تظهر بعد الدقهلية لم تظهر بعد الغربية لم تظهر بعد الشرقية لم تظهر بعد المنوفية لم تظهر بعد البحيرة لم تظهر بعد السويس لم تظهر بعد كفر الشيخ لم تظهر بعد البحر الاحمر لم تظهر بعد بني سويف لم تظهر بعد المنيا لم تظهر بعد أسيوط لم تظهر بعد سوهاج لم تظهر بعد قنا لم تظهر بعد الأقصر لم تظهر بعد أسوان لم تظهر بعد

صرح وكيل مديرية التربية والتعليم أن كنترول الشهادة الإعدادية يعمل بشكل مستمر، كما يقوم برصد درجات المواد أول بأول، كما ذكر أن على أولياء الأمور الالتزام بالهدوء وعدم القلق، لأن مستقبل الطالب الأولوية الأولي لنا، وقال أن النتيجة سوف تعتمد خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، وتمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب.