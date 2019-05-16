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ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

كتب تمارا محمد آخر تحديث

أوشك طلبة الصف الثالث الإعدادي من إنهاء نماذج أمتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع إقتراب ظهور النتائج بدأ القلق يصيب أولياء الأمور خوفا على أولادهم، سوف تنتهي معظم المحافظات من الأمتحانات غداً الخميس والبعض الآخر سوف في بداية الأسبوع المقبل، جاءت فترة الامتحانات على مدار ستة أيام وكانت كالتالي :

  • اليوم الأول : لغة عربية – تربية دينية
  • اليوم الثاني : اللغة الأجنبية
  • اليوم الثالث : الدراسات الاجتماعية – التربية الرياضية
  • اليوم الرابع : جبر – تربية فنية
  • اليوم الخامس : العلوم
  • اليوم السادس : الهندسة – الحاسب الآلي

الجدير بالذكر أن ترتيب المواد تختلف من محافظة إلى أخرى، ولكن تلك المواد ثابتة في جميع المحافظات، كما يوجد 20 دقيقة في امتحان اللغة العربية لسؤال الإملاء من ضمن وقت الإجابة.

امتحانات الشهادة الإعدادية
أمتحانات الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية

تعتبر الشهادة الإعدادية هي المرحلة المكملة لمرحلة التعليم الأساسي، سوف تبدأ مرحلة جديدة يسلكها الطلاب بعد مرحلة الشهادة الإعدادية، هناك ثلاث مراحل :

  • التعليم الثانوي ( تتكون من ثلاث سنوات )
  • التعليم الفني ( تتكون من ثلاث سنوات )
  • مدرسة التمريض ( تتكون من خمس سنوات )

يعتبر التعليم الثانوي هو الأصعب حيث يحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب، كما يحتاج إلى التفرغ الكامل وتنظيم الوقت، يقوم الطلاب ببذل أقصى جهدهم للحصول على مجموع درجات كبير تؤهلهم لدخول كلية علمية مرموقة مثل ( الطب – الصيدلة – الاسنان – وغيرها ).

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نشرت مديريات التربية والتعليم في المدارس الإعدادية، أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال أرقام الجلوس، الجدير بالذكر أن أرقام الجلوس لا تتكرر مع الطلاب، حيث لكل طالب رقم جلوس خاص به، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأسم، ولكن هناك أسماء تتشابه حتى الأسم الثالث.

تسهيلاً على طلاب الشهادة الإعدادية يمكنهم وضع أرقام الجلوس الخاصة بهم في تعليقات المقال وسيتم نشر نتائجهم فور اعتمادها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

المحافظة رابط نتيجة الإعدادية الحالة
القاهرة لم تظهر بعد
الجيزة لم تظهر بعد
الأسكندرية لم تظهر بعد
القليوبية لم تظهر بعد
الدقهلية لم تظهر بعد
الغربية لم تظهر بعد
الشرقية لم تظهر بعد
المنوفية لم تظهر بعد
البحيرة لم تظهر بعد
السويس لم تظهر بعد
كفر الشيخ لم تظهر بعد
البحر الاحمر لم تظهر بعد
بني سويف لم تظهر بعد
المنيا لم تظهر بعد
أسيوط لم تظهر بعد
سوهاج لم تظهر بعد
قنا لم تظهر بعد
الأقصر لم تظهر بعد
أسوان لم تظهر بعد

صرح وكيل مديرية التربية والتعليم أن كنترول الشهادة الإعدادية يعمل بشكل مستمر، كما يقوم برصد درجات المواد أول بأول، كما ذكر أن على أولياء الأمور الالتزام بالهدوء وعدم القلق، لأن مستقبل الطالب الأولوية الأولي لنا، وقال أن النتيجة سوف تعتمد خلال شهر رمضان وقبل عيد الفطر المبارك، وتمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب.

 

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عن الكاتب

تمارا محمد

طالبة جامعية عندى 22 سنة احب القراءة واعشق الكتابة عن الرياضة وبعض المجالات المختلفة.

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