نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الأول 2022 .. متابعة لحظة بلحظة

ينتظر الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية هم وزويهم نتيجة ألترم الأول لعام 2022، والتي من المنتظر إعلانها خلال الساعات القادمة، فبعد أن أنهى طلال الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي، يعيش الطلاب وأولياء الأمور حالة من الترقب والمتابعة لكل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراه ومتابعيه متابعة لنتيجة الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات، وعرض مراحل النتيجة من انتهاء لأعمال التصحيح ورصد للدرجات، وحتى اعتماد المحافظ لها وإرسالها للمدريات التعليمية بكل محافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الأول 2022

بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عرضها بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، ثم اعتمادها من مديريات التعليم، تمهيدا لعرضها على السيد المحافظ للاعتماد النهائي، وأخيرا إرسالها إلى المدارس ورفعها على روابط الاستعلام عبر شبكة الإنترنت.

روابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية

يمكن لطلاب محافظة القاهرة الاستعلام من خلال الرابط، هنا.

كما يمكن لطلاب محافظة الجيزة الاستعلام من خلال الرابط، هنا.

وطلاب محافظة القليوبية يمكنهم الاستعلام من هنا.

ومحافظة الدقهلية يمكنهم الاطلاع على النتيجة من هنا.

وطلاب محافظة الإسكندرية يمكنهم معرفة النتيجة من هنا.

ومحافظة المنوفية من هنا.

وسنتابع خلال الأيام القادمة باقي المحافظات، كما سنقوم بنشر الرابط المباشر لكل محافظة فور اعتماد المحافظ للنتيجة بشكل رسمي.

طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط

يمكنك الوصول للنتيجة باتباع الخطوات التالية: