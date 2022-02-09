نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الأول 2022 محافظة الإسكندرية .. متابعة ورابط الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول لعام 2022، هي اهم ما يشغل طلاب وطالبات المحافظة هم وأولياء أمورهم، خاصة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات ألترم الأول منذ عدة أيام وسط إجراءات احترازية مشددة، فرضتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة لجان الامتحان بجميع المحافظات، حرصاً منها على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، ومع الاقتراب من الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، والتي تبدأ فور انتهاء امتحان المادة وتستمر حتى يتم تصحيح كافة أوراق الإجابة بشكل دقيق حتى لا يظلم أي طالب في أعمال التصحيح.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الأول 2022 محافظة الإسكندرية

يمتحن الطالب خلال ألترم الأول في 140 درجة، تمثل نصف مجموع الدرجات الخاصة بالعام الدراسي بالكامل، ويسعى كل طالب إلى تحقيق أعلى درجات خلال الفصل الدراسي الأول، حتى يساعده ذلك في تحقيق أعلى مجموع خلال العام.

ويمثل مجموع الدرجات المعيار الوحيد الذي يحدد واجهة الطالب خلال مرحلة التعليم الثانوي، حيث تعد الشهادة الإعدادية البوابة التي يدخل منها الطالب إلى الثانوية العامة، أو الدبلومات الفنية بكافة أنواعها زراعي، وتجاري، وصناعي، وفندقي، أو المدارس الجديدة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة، وكما قولنا المعيار الوحيد هو مجموع الدرجات، والتنسيق هو الذي يحدده.

رابط الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة الإسكندرية

تقوم الإدارة التعليمية بمحافظة الإسكندرية بتوفير الرابط الخاص بنتيجة الصف الثالث الإعدادي، فور اعتماد السيد محافظ الإسكندرية للنتيجة، ولكن بشكل مؤقت يمكنك المتابعة من خلال الرباط التالي، هنا، أو هنا، كما يمكنك متابعتنا خلال الأيام القليلة القادمة للحصول على النتيجة فور اعتمادها رسميا.

طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط بعد اعتمادها

يمكنك الوصول للنتيجة باتباع الخطوات التالية: