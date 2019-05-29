“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “نتيجة 3 أعدادي” برقم الجلوس جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

يترقب الكثير من الطلبة والطالبات في جميع محافظات مصر “نتيجة الشهادة الإعدادية” للترم الثاني عام 2019، فقد انتهي جميع الطلاب من أداء جميع الامتحانات المحددة لهم، مما جعلهم ينتظرون “نتيجة الشهادة الإعدادية” بشغف لمعرفه الدرجات الإجمالية لهم من أجل التأكد من نجاحهم، والاطمئنان علي عدم ضياع المجهود الذي بذلوه، فقد أنفق الأهالي الكثير من أموالهم علي الدروس الخصوصية مما جعلهم يرغبون في معرفه الدرجات الخاصة بأولادهم للاطمئنان علي نجاحهم.

رابط ألاستعلام عن “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” للترم الثاني عام 2019

يتم الدخول إلي الموقع الآتي: وزارة التربية والتعليم – البوابة الإلكترونية.

يتم أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب ثم الضغط علي استعلام لتظهر النتيجة.

مؤشرات نجاح”نتيجة الشهادة الإعدادية” عام 2019

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة “نتيجة الإعدادية” جاءت متفاوته بين جميع المحافظات، فقد بلغت نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بنسبة نجاح في محافظة القاهرة حوالى 77.6 %، فيما جاءت “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” بنسبة نجاح في محافظ أسيوط حوالي 75%، وتقل نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” في محافظة الإسكندرية عن ألترم الأول بنسبه 76%، وزادت نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” بمحافظه سوهاج بنسبه 82%، وبالمثل جاءت “نتيجة الإعدادية” بمحافظة المنيا بنسبة نجاح 82%، وجاءت “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة قنا بنسبة نجاح 78%، وجاءت نتيجة “الشهادة الإعدادية” في محافظه الفيوم بنسبة نجاح 79%، ومن يرغب في معرفه نسبه النجاح لكل محافظه يقوم بالدخول علي الموقع المحدد السابق، مع ترك تعليق برقم الجلوس لمعرفه النتيجة.

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