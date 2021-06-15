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نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021 محافظة القليوبية ..متابعة ورابط الاستعلام

بواسطة أحمد ياسين
نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة القليوبية

ينتظر عشرات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية إعلان النتيجة النهائية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021، ووفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فإن الموعد الرسمي لإعلان النتيجة سيكون في خلال 10 أيام من تاريخ الانتهاء من أخر امتحانات ألترم الثاني، والذي انتهى بالفعل يوم الخميس الماضي، وبذلك يعتبر نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع القادم هو الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، كما أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات في مراحلها النهائية، وأن الإعلان عن النتيجة سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة من السيد محافظ القليوبية.

1 نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة القليوبية
2 رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021
3 امتحانات الإعدادية لهذا العام في أجواء استثنائية
4 الإعدادية ونهاية مرحلة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 لمحافظة القليوبية

وكان طلبة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري 2020 /2021 قد أدوا أمتحاناتهم لهذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على صحة وسلامة الطلاب بسب الظروف الصحية التي يشهدها العالم من بداية العام الماضي.

إجراءات احترازية مشددة خلال الامتحانات

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه خدمة الاستعلام عن نتيجة السنة النهائية لمراحل التعليم الأساسي المتمثلة في الشهادة الإعدادية من خلال رابط الاستعلام الرسمي لمحافظة القليوبية، هنا، كما يمكنك الاطلاع على محافظة القاهرة من هنا، ومحافظة الجيزة من هنا، والإسكندرية من هنا.

امتحانات الإعدادية لهذا العام في أجواء استثنائية

جدير بالذكر أن الأجواء التي أدى بها طلاب الصف الثالث الإعدادي لهذا العام امتحاناتهم بها في أجواء استثنائية بامتياز حيث الإجراءات الاحترازية المشددة باللجان وقصر فترة الفصل الدراسي الثاني لعام 2021 والذي بدأ متأخرا وانتهي في موعده دون إلغاء أي من الدروس المقررة على الطلاب، الأمر الذي شكل عبئ كبيرا عليهم وضغط نفسي على الأهالي.

الإعدادية ونهاية مرحلة التعليم الأساسي

وتعد الشهادة الإعدادية هي الحلقة الأخيرة في مرحلة التعليم الأساسي وتمثل بوابة العبور لتحديد الطريق الذي سيسلكه الطالب وذلك وفقا للمجموع الحاصل عليه أو الميول والاهتمامات الشخصية للطالب، حيث يمكنه أن يستكمل تعليمه في الثانوية العامة أو أي من الدبلومات الفنية المختلفة بكافة أنواعها التجاري والصناعي والزراعي.

امتحانات الإعدادية ألترم الثاني 2021
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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