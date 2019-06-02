نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية 2019 عبر بوابة الأزهر

يوجد بحث كبير من جانب الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والابتدائية 2019 والخاصة بالفصل الدراسي الثاني، حيث أقترب الإعلان عن نتيجة النتيجتين من خلال إعلان بوابة الأزهر التعليمية عن ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية والشهادة الابتدائية الأزهرية، وموقع كلمة دوت أورج يتمني النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

حاليا تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية وكذلك الشهادة الإعدادية الأزهرية وبالفعل تم رصد الدرجات ومنتظرين أعتماد النتيجة من خلال الشيخ الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وموقع كلمة دوت أورج يتابع كل ما هو جديد بخصوص نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية الأزهرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

قد أعلن السيد عباس شومان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي قد أقترب، وسوف يتم إعلان النتيجة فور رصدها وبعد رفعها على موقع الأزهر، ومن هنا يتاح للطلاب الدخول على الموقع وتحديد نتيجة الشهادة الابتدائية أم الإعدادية ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك والضغط على بحث، وسوف تظهر النتيجة بالاسم ودرجات الطالب.

الجدير بالذكر أن طلاب المرحلة الابتدائية الأزهرية وطلاب الإعدادية الأزهرية ينتظرون نتائجهم على أحر من الجمر حتي يطمئنوا على ما فعلوه خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وموقع كلمة دوت أورج يتمنى النجاح والتوفيق لجميع طلاب الأزهر.

كيفية الحصول على نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية 2019

متاح حاليا معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عن طريق تحميل تطبيق إلكتروني على الهاتف خاص بالمعاهد التعليمية الأزهرية ويمكنك تحميله من هنا وعند الدخول عليه سوف يظهر لك قائمة تشمل جميع النتائج، متاح لك الدخول عليها والتعرف على نتيجتك من خلال رقم الجلوس الخاص بك، ثم الضغط على كلمة بحث، هناك طريقة أخري لمعرفة النتيجة يمكنك الاتصال بهذا الرقم 19493 واتباع الخطوات حتى تعلم نتيجتك الحالية.

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