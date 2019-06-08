“نتائجنا” بالاسم ورقم الجلوس إعرف نتيجة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية “قريباً”

نتابع مع جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الأزهري أخبار إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019، حيث لم يتبقى سوى ساعات قليلة ويقوم قطاع المعاهد الأزهرية باعتماد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك وفقا لتصريحات بعض المسئولين من داخل مشيخة الأزهر الشريف، وكما تعودتم منا دائما فسوف نقدم لكم تغطية مباشرة لحظة بلحظة لاعتماد نتائج الأزهر الشريف 2019، كما سنوفر لكم رواتبط مباشرة للاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها.

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

في جو يسوده الحب والتفاؤل انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019 في جميع محافظات الجمهورية في وقت واحد، وقد أعرب معظم الطلاب عن سعادتهم بمستوى الأسئلة في جميع المواد المقررة عليهم، حيث أكد جميع الطلاب أن مستوى الأسئلة كان مناسب لجميع المستويات ومن داخل المقررات والمناهج الدراسية، وعقب انتهاء الامتحانات بدأت مباشرة أعمال التصحيح والكنترولات في كل المناطق الأزهرية.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019

في تصريح خاص لموقع اليوم السابع أكد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية سوف يتم رفعها عقب اعتمادها مباشرة من فضيلة الإمام الأكبر عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، ولذلك يتوقع الجميع إعلان نتائج الأزهر اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ومن خلال الرابط السابق يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.