نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس الترم الثاني

ينظر طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 النتيجة بفارغ صبر وقد صرحت مصادر مطلعه أن النتيجة أوشكت على ان يتم أعلانها رسميا عبر موقع بوابة الأزهر التعليمي بعد أن يتم اعتمادها رسميا من وكيل الأزهر ، والى الآن لم تظهر النتيجة بعد ولكن من المنتظر ظهورها خلال هذا الأسبوع على مستوى جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

وقد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية سوف تظهر بعد عيد الفطر المبارك وينتظر الطلبة ظهور النتيجة بفارغ صبر وخلال الساعات المقبلة ننتظر أعلان ظهور النتيجة رسميا واعلانها على موقع بوابة الأزهر التعليمي وينتهى المصححون من انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة حتى يصل لكل طالب درجاته ولا يشعر أي طالب انه قد ظلم في النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن وكيل الأزهر الشريف قد اعتمد رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للطلبة بالخارج مساء الثلاثاء الماضي أي أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أوشكت على الظهور وسوف تظهر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع اليوم السابع ويمكنك عزيزي الطالب ترك رقم جلوسك وسوف يقوم الموقع كالعادة بإحضار النتيجة وار سالها لك على الايميل في حال ظهورها.

ويذكر أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم يشتكي أي طالب من صعوبة الامتحانات وقد كانت الامتحانات من الكتاب المدرسي.