نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر .. أعرف موعد ظهورها

بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019، حيث يترقب الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية أخر العام 2019، كان من المقرر اعتماد نتائج الطلاب قبل عيد الفطر المبارك، لكن تأخر عملية تصحيح المواد العلمية وكذلك رصد الدرجات في كشوف الطلاب، كما ينتظر الطلاب النتائج بكل قلق، حيث نتمنى التوفيق لجميع طلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية.

المرحلة الإعدادية هي الأوسط في مراحل التعليم الأساسي، حيث ينتقل الطلاب للمرحلة الثانوية وهي أصعب مرحلة حيث يحدد الطلاب وجهته ومستقبله من خلال الثانوية الأزهرية، الجدير بالذكر أن نماذج أمتحانات الإعدادية الأزهرية لم تحتوي علي أسئلة بالغة الصعوبة، لكن يجب أن يتواجد بعض النقاط الصعبة التي تميز الطالب المتفوق، وهذا ما أشار إليه رئيس امتحانات الإعدادية الأزهرية.

الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

أعلنت مشيخة الأزهر الشريف أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني سوف تُعتمد خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تبدأ كل محافظة بنشر أوائل الإعدادية الأزهرية قبل ظهورها بساعات، يذكر أن جميع النتائج في كل محافظات الجمهورية سوف تعتمد وتنشر علي موقع بوابة الأزهر علي الرابط التالي :

يمكنك أول من تعرف نتيجة الإعدادية الأزهرية من خلال موقع كلمة، كل ما عليك توضح رقم الجلوس والمحافظة التابعة لك، وسيتم نشر نتيجتك فور أعتمادها من شيخ الأزهر.

الإعدادية الأزهرية 2019

الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في الخارج ” أبناؤنا في الخارج ” قد أعتمدها شيخ الأزهر أحمد الطيب من ثلاث أيام، حيث يمكنك الاستعلام عنها من هنـا، كما بلغت نسبة النجاح 96.5 %، يذكر أن عملية تصحيح أوراق الإجابات للشهادة الإعدادية قد بدأت منذ يوم 21 من الشهر الماضي وهذا ما ذكره رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كما طلب من المصححين تحري الدقة في الأوراق ومصلحة الطالب هي الأولوية الأولي لنا.

كان من المتوقع أعتماد النتيجة قبل راحة عيد الفطر ولكنها لم تظهر بعد، حيث من المتوقع ظهورها خلال الأسبوع القادم بدأ من يوم الأحد، كما نتمنى التوفيق لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.