نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية الترم الثاني 2019 – برقم الجلوس رابط البوابة الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2019، مازلنا نتابع معنا أخر أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية حيث صرح وكيل وزارة التربية والتعليم الاستاذ/ مصطفى عجمي أن موعد إعلان نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ستكون يوم الخميس القادم الموافق 23 مايو 2019، وعبر موقعنا سنقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2019.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2019

لم يعد سوى ساعات قليلة فقط ويتم إسدال الستار عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية، وذلك وفقا لما أعلن عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث سيتم اعتماد النتيجة ورفعها بشكل فوري عبر رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة حتى تكون متاحة أمام جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي للاستعلام عن نتائجهم ومعرفة نتيجة مجهودهم على مدار الشهور الدراسية الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 – الإسكندرية

أكد الدكتور “عبد العزيز قنصوه” محافظ الإسكندرية أن عملية سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي تم بشكل سليم وسلسل، حيث أشار سيادته بأنه خلال تفقده لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لم يجد سوى الانضباط سوى من الطلبة أو من المخول لهم تنظيم لجان الامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية انتهوا من أداء اختبارات أخر العام يوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري، ووفقاً لما صرح به مسؤول التربية والتعليم بالإسكندرية، فقد بلغ عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا أمتحانات الترم الثاني 2019 على مستوى الإدارات التعليمية 82699 طالبة وطالبة، وقد تم توزيعهم على 324 لجنة على مستوى المحافظة.

نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019 الترم الثاني

لم يعد سوى ساعات قليلة ويتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 الإسكندرية، حيث ستكون نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية متاحة عبر بوابة الإسكندرية الإلكترونية والتي من خلالها سيتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2019 الترم الثاني