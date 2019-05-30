نتيجة الشهادة الإعدادية الاقصر آخر العام 2019 بنسبة نجاح 82.3 %

تم إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادية ( الشهادة الإعدادية ) لطلاب وطالبات محافظة الاقصر حيث قام اليوم الخميس 30 مايو 2019 محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بإعتمادها الخاصة بنهاية للعام الدراسى 2018 /2019 .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاقصر 2019

رابط النتيجة http://luxor.moe.gov.eg/…/EServ…/Pages/ExamResultSearch.aspx

** ملحوظة النتيجة لم تظهر حتى كتابة هذه السطور بالرغم من اعتماد المحافظ للنتيجة , لكن هذا الرابط هو الرابط الرسمي المعلن من المحافظة.

إحصائيات رسمية خاصة بنتيجة إعدادية الاقصر 2019

صرح عبداللطيف احمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالاقصر بالاحصائيات التالية حول نتيجة الدور الاول مايو 2019:

جائت النتيجة بنسبة نجاح 82.3% حيث تقدم لامتحان الشهادة الاعدادية هذا العام عدد 16818 طالب وطالبة وكانت نسبة الحضور 16710 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 13753 طالب وطالبة .

ترتيب الإدارات التعليمية بالاقصر بحسب نسبة النجاح في الاعدادية هذا العام

جاءت ادارة الزينية اعلى الادارات محتلة المركز الاول على مستوى المديرية بنسبة نجاح بلغت 89.8% ثم تليها ادارة الاقصر بنسبة 89.4 % ثم ادارة اسنا بنسبة 85.1% وادارة البياضية بنسبة 82.1 % ثم ادارة الطود بنسبة 80.3 % وادارة ارمنت 79.4 % واخيرا ادارة القرنة بنسبة نجاح 69.8%.

ومن جانبه تقدم محافظ الأقصر للطلاب بالتهنئة بالنجاح متمنياً لهم دوام التفوق والتقدم .

اوائل الشهادة الإعدادية بالاقصر 2019