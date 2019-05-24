نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة موقع مديرية التربية والتعليم

تعليم البحيرة سيعلن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم، والبوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة، في إطار إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني من العام 2018-2019، والتي تمر بمراحلها الأخيرة من حيث اكتمال أعمال التصحيح في كنترول الإعدادية الترم الثاني ثم الرصد والمراجعة، وستطل شغف وترقب الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على توقيت اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي لأخر العام الدراسي وطريقة الحصول على درجات الطلاب، والمجموع النهائي للدرجات في الشهادة الإعدادية .

طريقة حساب مجموع الطالب في نتيجة الشهادة الإعدادية، ومقدرا المجموع الكلي لنتيجة الفصل الدراسي الأول والثاني، هما مسار بحث وتساؤل أولياء الأمور، مع قرب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019 لأخر العام الدراسي، وحول المجموع الكلي للدرجات في الشهادة الإعدادية فيحتسب من 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل فصل الدراسي، وسنوضح لكم كيفية توزيع الدرجات فيما بعد، وفق التوضيحات التي تصدر عن مسئولي مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

متى نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2019

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بعدة محافظات زاد من حالة التساؤل حول موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالبحيرة لنهاية العام الدراسي 2018-2019، ونؤكد لكم انه لم يتم الانتهاء بعض من عمليات التصحيح، وحال إعلان الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحية عن موعد اعتماد النتائج، سنعلن لكم ذلك.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

أوضحنا بعالية أن المجموع الكلي للدرجات هو 280 درجة ما لم يصدر تعديل من كمنترول الإعدادية بهذا الشأن، توزع بواقع 80 درجة للغة العربية، 60 درجة للرياضيات، 60 درجة للغة الإنجليزية، 40 درجة للعلوم، 40 درج للدراسات.

روابط نتيجة إعدادية البحيرة 2019

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة البحرية متوقف عن العمل خلال هذه الأيام، فور الحصول على رابط رسمي سنضيفه خلال الساعات المقبلة لسهولة الحصول على الدرجات.

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