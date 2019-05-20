ينتظر أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بوابة نتائج التعليم الأساسي بعد لحظات وقد كان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انتهوا من الامتحانات منذ أيام قليلة وفي أنتظار نتيجة الامتحانات، وسيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك عقب أعتمادها من وزير التربية والتعليم وعلى موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بوابة نتائج التعليم الأساسي



لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 يرجى الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية، وستظهر عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي لكل المحافظات، وفور اعتمادها من وزير التربية والتعليم سيتم الإعلان عنها قبل الظهور في المدارس برقم الجلوس والاسم، ويتم مراجعة كافة أوراق امتحانات الطلاب مراجعة دقيقة لضمان صحة النتائج وفور اعتمادها من وزير التربية والتعليم سيتم الإعلان عنها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الثاني

يرجى الدخول عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة ورابط مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية.

تحديد المرحلة التعليمية.

اختيار الصف لدراسي

إدخال رقم الجلوس والاسم

عرض النتيجة وبالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي جاءت في مستوي الطالب العادي وتكون الشهادة الإعدادية هي أول شهادة يحصل عليها الطالب بعد إتمام باقي سنوات النقل بعد إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبار أن الصف السادس الابتدائي من ضمن سنوات النقل وأن الصف الثالث الإعدادي هو أول شهادة يحصل عليها الطالب وبهذا فأنها تتضمن كافة مراحل تعليمه خلال تلك السنوات الدراسية وما قد جاء بها ولذلك فيترقب أولياء لأمور نتيجة الشادة الإعدادية بشغف متمنين التفوق للطلاب.