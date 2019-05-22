نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية برقم الجلوس .. رابط مباشر

يتابع الآلاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي هم وأولياء أمورهم وزويهم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 الترم الثاني، وتأتي النتيجة بعد أن أنهى الطلبة والطالبات أمتحاناتهم منذ عدة أيام وبعد أن انتهت المدارس من استكمال أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لدرجات الطلاب الذين خاضوا الامتحانات هذا العام خلال شهر رمضان المبارك في أجواء حارة وهم صائمين، ولم يشتكي طلبة الصف الثالث الإعدادي هذا العام من صعوبة الامتحانات بعد أن جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، كما تظهر نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية رابط وطريقة الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية

وتعتبر الشهادة الإعدادية البوابة التي يدخل من خلالها الطالب إلى المجال أو التخصص الذي يرغب في استكمال دراسته به بعد أن أنهي مرحلة التعليم الأساسي، حيث يتحدد بناء على النتيجة ودرجات الطالب نوع الدراسة الثانوية الذي سيدخله هل هو الثانوية العامة، أم الدبلومات الفنية والتجارية سواء كانت ثلاثة أو خمس سنوات، أو الدبلومات الزراعية أو الفندقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لمحافظة الإسكندرية

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال الدخول على الرابط التالي هنا، واتباع الخطوات التالية حتى يتم الوصول إلى النتيجة وعرضها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

يتم الدخول على الرابط المشار إليه وهو رابط البوابة الإلكترونية للحكومة محافظة الإسكندرية، بالضغط عليه.

ثم يتم إضافة رقم الجلوس في المربع المحدد داخل الصفحة.

بعدها يتم الضغط على النتيجة لاستعراض النتيجة.

وتجدر الإشارة إلى انه في حالة وجود بطئ في عرض النتائج يرجي الانتظار نظرا لوجود ضغط كبير على الموقع وقت ظهور وعرض النتائج، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتفوق.