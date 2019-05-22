اعتمد مساء اليوم الأربعاء السيد اللواء مجدي الغربلي محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 لمحافظة مطروح، وقد بلغت نسبة النجاح بجميع إدارات ومدارس محافظة مطروح 84.6% وتعد محافظة مطروح هى أولي المحافظات على مستوي الجمهورية فى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام.

وصرح الدكتور سمير النيلي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمطروح بأن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 7 آلاف و411 طالبة وطالبة، حضر منهم 6 آلاف و954 طالب وطالبة، نجح منهم 5 آلاف و881 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 84.6%.

وأشار سيادته بأن النتيجة سوف يتم نشرها عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بعد أن اعتمد السيد المحافظ للنتيجة لجميع إدارات المحافظة وهى غدارات مرسي مطروح، والحمام، وسيدي براني، وسيوة.

وقد جاء ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح كالتالي: إدارة مرسي مطروح، يليه إدارة البنجر، ثم إدارة سيوة، ثم إدارة النجيلة، يليها إدارة الحمام، ثم إدارة العلمين، يليها إدارة الضبعة، ثم إدارة براني، ثم إدارة السلوم، وقد توجه السيد المحافظ بالتهنئة لجميع الطلاب بالمحافظة.

ويمكن للطالب أو الطالبة أو أولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني لمحافظة مطروح من خلال الدخول على وقع البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح من هنا وإدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الطالب بالاسم ورقم الجلوس ودرجات الطالب فى جميع المواد والمجموع الكلي للطالب.