أخيرا بعد طول انتظار، ظهرت اليوم الأول من يونيو 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الغربية برقم الجلوس، بعد أن اعتمدها محافظ الغربية السيد اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، بعد أن حققت نسبة النجاح بالمحافظة بلغت 76.5%، وتأتي نتيجة محافظة الغربية للترم الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 بعد أن أتم الطلاب الانتهاء من أداء امتحاناتهم خلال الأيام الماضية، وبعد أن انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، والتي تمت في أجواء رمضانية صعبة، وكذلك أدى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الامتحانات في الأيام الأولى من شهر رمضان في طقس حار، بالإضافة إلى أجواء الصيام التي يعاني منها الطلبة في فصل الصيف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الغربية

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدخول على الرابط التالي هنا، ويرجى الانتظار قليلا حتى يتم تحميل النتيجة من داخل الملف نظرا لكبر حجم الملف، كما يمكنك الدخول عبر بوابة نتائج الشهادات العامة لمحافظة الغربية من هنا.

وتعتبر الشهادة الإعدادية أو الصف الثالث الإعدادي هو البوابة التي يدخل منها الطالب إلى المرحلة الثانوية والتي تنقسم إلى عدة تخصصات تبدأ بالثانوية العامة، وتمر بالتعليم الفني بكافة أنواعه سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي، أو الخدمات الفندقية بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات.

ويجب على الطالب أن يختار نوع الدراسة التي تناسب إمكانياته وقدراته، هذا في حالة طبعا حصوله على المجموع المؤهل للدراسة التي يرغبها، والتي يتم تحديه بناء على التنسيق الداخلي لكل محافظة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الغربية

بعد الدخول على الرابط التالي، هنا، أو الرابط هنا، يقوم الطالب باتباع الخطوات التالية:

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص له داخل الصفحة.

الضغط على عرض النتيجة وانتظار لحظات لحيين تحميل النتيجة بالموقع.

مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتفوق، مع تحيات موقع كلمة دوت أورج.