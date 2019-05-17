نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 “3 اعدادي” محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة، ينتظرون معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، فقد انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي فى جميع مدارس القاهرة يوم الخميس 16 مايو 2019، و سيتم بعدها أعمال التصحيح فى الكنترولات التى أعدتها مديرية التربية و التعليم، من أجل تصحيح أوراق اجابات طلاب الشهادة الاعدادية، على مستوي جميع الادارات المرج والمطرية و عين شمس و النزهة و مصر الجديدة و السلام، مدينة نصر و باب الشعرية و شبر و الوايلى،الموسكي و الأسبكية و بولاق، و عابدين و الزيتون و روض الفرج و السيدة زينب و المقطم و مصر القديمة و الزاوية الحمرا، الخليفة و حلوان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

سوف تستمر أعمال تصحيح أوراق الصف الثالث الاعدادي لعدة أيام، ثم يتم المراجة الشملة و رصد الطلاب، و بعد ذلك سيتم الاعلان عن نتيجة اعدادية القاهرة، و يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي و التى يتم نشر جميع نتائج مدارس محافظة القاهرة عليها الابتدائية و الاعدادية.

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 فى جميع مدارس محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، و ذلك بكل سهولة من خلال هذه الخطوات