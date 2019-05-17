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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 “3 اعدادي” محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الأساسي

كتب خديجة عبد الله آخر تحديث

العديد من طلاب الصف الثالث الاعدادي  محافظة القاهرة، ينتظرون معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، فقد انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي فى جميع مدارس القاهرة يوم الخميس 16 مايو 2019، و سيتم بعدها أعمال التصحيح فى الكنترولات التى أعدتها مديرية التربية و التعليم، من أجل تصحيح أوراق اجابات طلاب الشهادة الاعدادية، على مستوي جميع الادارات المرج والمطرية و عين شمس و النزهة و مصر الجديدة و السلام، مدينة نصر و باب الشعرية و شبر و الوايلى،الموسكي و الأسبكية و بولاق، و عابدين و الزيتون و روض الفرج و السيدة زينب و المقطم و مصر القديمة و الزاوية الحمرا، الخليفة و حلوان.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

سوف تستمر أعمال تصحيح أوراق الصف الثالث الاعدادي لعدة أيام، ثم يتم المراجة الشملة و رصد الطلاب، و بعد ذلك سيتم الاعلان عن نتيجة اعدادية القاهرة، و يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني  محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي و التى يتم نشر جميع نتائج مدارس محافظة القاهرة عليها الابتدائية و الاعدادية.

 

يستطيع الطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 فى جميع مدارس محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، و ذلك بكل سهولة من خلال هذه الخطوات

  • أولاًالدخول علي رابط بوابة التعليم الأساسي .
  • يتم الضغط على خانة معرفة النتائح
  • ثم القيام بادخال رقم الجلوس
  • و الضغط على  كلمة ظهور النتيجة مباشرة

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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