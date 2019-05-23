نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة gizaedu gov eg الفصل الدراسي الثاني “قريبا”

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة سيكون مديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaedu gov eg للفصل الثاني، والذي يعد الرابط الرسمية لاستعلام نتائج طلاب الجيزة برقم الجلوس، ورغم تعرضه خلال السنوات الماضية لعدة معوقات نتيجة الاختراق، لكنه يبقى هو الرابط الرسمي للاستعلام بجانب خدمات تعليم الجيزة من موقع وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور بشغف تحديد موعد اعتماد نتيجة الإعدادية 2019 بالجيزة لاختبارات الدور الأول من الفصل الدراسي الثاني.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يوفر نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وتعد الجيزة من المحافظات التي تحظي بعدد كبير من الطلاب والطالبات في امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، غير أنها محافظة مترامية الأطراف، وبالتالي يتطلب ظهور النتائج بعض القت لحين تمكن كنترولات الإعدادية بالجيزة من الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد ومراجعة النتائج النهائية قبل الاعتماد، وبالتالي استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة من رابط نتائج الطلاب على gizaedu gov eg .

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

ندرك مدى حالة القلق التي تمر بها العديد من أسر الطلاب والطالبات في محافظة الجيزة، خلال فترة ترقب الإعلان عن موعد اعتماد نتائج الطلاب، وإعلان كشوف أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، ثم فتر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس من رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حتى الآن لم يخرج تصريح مؤكد حول موعد ظهور النتائج والتي لن تكون قبل نهاية الأسبوع المقبل، نظراً لظروف العمل خلال أيام شهر رمضان المبارك، بجانب كثافة عدد الطلاب والطالبات، ومراعاة لخروج النتائج بدقة وحتى لا يظل احد من الطلاب، ولذل وجب عدم القلق لحين صدور أخبار تعلن بشكل قاطع موعد ظهور النتيجة.

موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة gizaedu gov eg

استعلام عن نتائج الطلاب من خدمات موقع مديرية التربية والتعليم الجيزة، وفي حال توافر روابط بديلة ستضاف بجانب ما سنعمل على تقديمه لكم من خدمات سيعلن عنها في وقتها.