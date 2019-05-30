نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2019 الترم الثاني

الآن نتيجة إعدادية الدقهلية 2019.. ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2018 – 2019 والتي انتهت بنسبة نجاح بلغت 88.6 % جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1.%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

اعتمد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 88.6% جاءت نسبة نجاح البنات 91.1% بينما البنين 86.1.%

محافظ الدقهلية يقدم التهنئة

وهنأ محافظ الدقهلية، الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، كما هنأ العشر الأوائل على مستوى المحافظة متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي ، وأشاد شاروبيم بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة ،وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم بتيسير حصول الطلاب على نتائجهم من خلال الموقع المخصص لاعلانها.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الدقهلية من هنا

اقرأ أيضا:

بنسبة 82% اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية بني سويف 2019 برقم الجلوس

الان برقم الجلوس تستطيع استخرج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، الآن بدون معاناة ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية برقم جلوس الطالب أو الطالبة، وستكون النتيجة بترتيب المدارس وترتيبك على مستوى المحافظة.