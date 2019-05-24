نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية للمحافظة

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2019 الفصل الثاني، والتي من المتوقع ظهور عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية وموقع مديرية التربية والتعليم، بجانب الخدمات الغير رسمية من عدة روابط إلكترونيها مثل الشرقية توداي، ومن جانبنا ستعمل على وضع روابط نتيجة إعدادية الشرقية للطلاب والطالبات من المصادر الرسمية الخدمات الإلكتروني للتربية والتعليم، بما يوفر لهم مصداقية البحث عن النتائج بدون تضليل، ولذا ندعوكم لمتابعة تحديثات أخر أخبار موعد اعتماد نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية أولاً بأول خلال الساعات المقبلة.

بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 في الظهور لنتائج أخر العام الدراسي 2018-2019، ومع ارتفاع درجات الحرارة، وظروف وتوقيتات العمل خلال شهر رمضان المبارك، يبذل مسئولي التعليم قصارى جهدهم لسرعة استكمال أعمال الرصد والمراجعة والتدقيق في احتساب الدرجات، قبل اعتماد النتائج بما يضمن حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم دون انتقاص، ولاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية سنضع لكم رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية والتي تعد الموقع الرسمي لنشر كافة التفاصيل بما فيها أوائل الطلاب ونسب النجاح.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية

أفادت تقارير نقلاً عن تعليم الشرقية في تصريحات للسيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم رمضان عبد الحميد، أن أعمال التصحيح في نتيجة الإعدادية بمحافظة الشرقية ستسمر حتى يوم الأحد المقبل، عقبها سيبأ كنترول إعدادية الشرقية في أعمال المراجعة والرصد وفور الانتهاء سيتم اعتماد النتيجة لما يفوق عدده 119 ألف طالب وطالبة، وبالتالي سيكون من المرجح ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية بحلول منتصف الأسبوع المقبل وفق التقديرات المبدئية.

رابط نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

نضع لكم رابط موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، وهو الموقع الرسمي لظهور النتيجة وقريبا ما سيصدر عن مديرية التربية والتعليم بالشرقية لاستعلام نتائج الطلاب.