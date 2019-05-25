نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس” ترم ثاني ” البوابة الإلكترونية خدمات الشهادات ” ثالثة إعدادي الشرقية “

يبحث الآف من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم محافظة الشرقية وبوابة الشرقية توداي، يظل كل الطلاب على مواقع الإلكترونية من اليوم السابع وفيتو وموقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب لمتابعة جميع أخبار وموعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس لمحافظة الشرقية وبقية محافظات مصر التي لم تظهر بعد وتشتمل على نتائج الإعدادية محافظة البحيرة والغربية وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والقليوبية وسوهاج وأسوان وقنا والمنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وغيرهم، وقد نوهت أحد مصادر التعليم بإعتماد نتيجة شهادة ثالثة إعدادي 2019 لجميع الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ.

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية

تكاد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية تتفقد جميع أعمال التصحيح داخل اللجان المختلفة والموزعة بجميع الإدارات والمدارس، ومتابعة إجراءات الكنترول التي توشك على الإنتهاء خلال الأيام القادمة، واعتماد نتيجة شهادة 3 إعدادي بالشرقية 2019 من قبل المحافظ، ورفعها إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية مديرية الشرقية نتائج امتحانات الطلاب بالفصل الدراسي الثاني 2019.

روابط نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس

سيتم توفير جميع نتائج شهادة 3 ثالثة إعدادي 2019 الترم الثاني لمحافظة الشرقية وجميع محافظات جمهورية مصر العربية من خلال روابط مديرية التربية والتعليم خدمات الشهادات .