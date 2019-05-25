نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019 برقم الجلوس” الترم الثاني” | رابط البوابة الإلكترونية محافظة الغربية نتائج امتحانات

تعلن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات خلال الأيام الحالية عبر روابط موقع مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية نتائج امتحانات الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020، وسوف ننشر إليكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني لمحافظة الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ والقاهرة وأسوان والبحر الأحمر وبورسعيد وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم وسوهاج وقنا وغيرهم من المحافظات، حيث لم تنهى بعض المحافظات إجراءات الكنترول الخاصة بنتائج الصف الثالث الإعدادي 2019، وعما قريب سوف يتعرف جميع الطلاب وأولياء الأمور على نتائج الترم الثاني وتقدير مجهود أبنائهم بالعام الدراسي بأكمله.

نتائج شهادة ثالثة إعدادي 2019 محافظة الغربية

بعد إتمام امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 خلال الأيام الماضية ” 16 مايو” وتوجيه وزارة التربية والتعليم بعدم السماح بأي تلاعب في لجان الامتحانات بمختلف اللجان الامتحانية وأيضا الكنترول، حتي يأخذ كل طالب حقه، وسوف نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية وبقية المحافظات، وموعد اعتماد النتائج من قبل السيد المحافظ، ونرفق إليكم أيضا رابط الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي الغربية 2019.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2019.

لم تظهر النتيجة بعد.

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قريبا سوف تعلن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 لمحافظة الغربية لجميع الإدارات التعليمية ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.