نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي سيوفر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة للفصل الدراسي الثاني، بعد أن انهي الطلاب اختبارات الدور الأول وبدأت عمليات التصحيح في كنترول إعدادية القاهرة 2019 الترم الثاني، وخلال الأسبوع الحالي سيتم تحديد موعد ظهور نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي واستلام الشهادات وسحب الأوراق للانتقال إلى مرحلة تعليمية جديدة، ومن جانبنا سنرصد ما يصدر من تصريحات عن مسئولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لنضعكم في قلب الحدث للتعرف على المستجدات حول نسب النجاح.

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني في امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس الماضي 16 مايو 2019، وكانت بيانات صدرت عن مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تحدثت عن أن عدد الطلاب والطالبات من تقدموا لامتحانات الترم الثاني يتخطى 161 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على ما يقرب من 700 لجنة امتحانية أو أقل قليل، وسيصدر عن تعليم القاهرة بيان تفصيلي حول عدد الطلاب الناجحين والراسبين للدور الثاني، ضمن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 .

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

ندرك مدى حالة القلق التي ستعم العديد والعديد من بيوت الأسر المصرية، وبالتحديد من لهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي، نظرا لما تمثله شهادة نهاية إتمام مرحلة التعليم الأساسي من أمية في تحديد مستقبل الطالب المهني والعلمي، وبالتالي تابعوا تحديث أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019 بشكل محدث بما يستجد من أخبار صادرة عن المسئولين عن تعليم القاهرة، وعلى رأسهم الأستاذ محمد عطية وكيل أو وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة سيكون من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة إلى موقع مديرية التربية والتعليم.