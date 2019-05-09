نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة | إليكم طرق وخُطوات الحصول الفوري عليها فور الإعلان عنها

نتيجة الشهادة الإعدادية، تُعد من أهم ما يتطلع إليه الأسر المصرية لمعرفة تفاصيل النتيجة المُحددة وبشكل كبير بمستقبل أبنائهم، ولقد بدأت فترة انتظار النتائج للتعرف عليها وعلى تفاصيلها فور ظهورها، ونحن بتلك المتابعة سوف نوضح لكم كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل مباشر وفوري بالنسبة لمحافظة القاهرة كما تم الإعلان عن ذلك رسمياً .

فالمتابعة يمكنكم عبر تتبع أخبار نتائج الامتحانات الخاصة بمراحل التعليم الأساسي التعرف والوصول بسهولة للنتائج من خلال البوابة الإلكترونية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأيضاً من خلال رقم تليفون تم تخصيصه لهذا الغرض، ونحن عبر السطور التالية سوف نوضح لكم كافة تفاصيل وطرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي كما تم الإعلان رسمياً عن ذلك من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية .

كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وبالمتابعة تبين أنه يمكنكم وبكل سهولة التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 هذا العام وذلك من خلال زيارة رابط بوابة النتائج الخاصة بالتعليم الأساسي التابعة لمحافظة القاهرة من هنا .

كما تم توفير خدمة الاتصال لمعرفة النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي عبر الاتصال على رقم 09000100 وذلك من أي خط أرضي فقط، وبرقم الجلوس يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التي تهمك .

ومن الجدير بالذكر :

أن بوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تتيح لكم معرفة أوائل الشهادة الإعدادية، ونتائج كافة مراحل التعليم الأساسي، وبيانات المدارس، كل هذا عبر خدمات البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة القاهرة .