رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس

يبحث الآلاف من الطلاب هم وزويهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة، بعد أن أنهوا امتحاناتهم منذ عدة أيام خلال شهر رمضان المبارك، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت منذ أيام أنها بصدد التجهيز لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام الساعات القادمة من خلال رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك في حالة الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والرصد والمراجعة، وبعد اعتمادها بشكل رسمي من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كما طمأنت وزارة التربية والتعليم الطلاب وزويهم بأن عمليات التصحيح والمراجعة تتم بدقة عالية وسرعة كبيرة حتى تستطيع الانتهاء منها في أقرب وقت تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة

وتعتبر الشهادة الإعدادية هي آخر حلقة في سلسلة سنوات التعليم الأساسي والتي ينهي من خلالها الطالب مرحلة ويدخل إلى مرحلة جديدة متنوعة وهي مرحلة التعليم الثانوي بكافة تخصصاته سواء كانت الثانوية العامة أم التعليم الفني سواء كان التجاري أو الزراعي أو الصناعي أو الخدمات الفندقية.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه من محافظة القاهرة رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي هنا، والذي سوف يتوافر فور اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

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طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي

يمكن الاستعلام عن طريق الدخول على الرابط السابق واتباع الخطوات التالية:

كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

الضغط على عرض النتيجة والانتظار لحظات حتى يتم التحميل

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب.