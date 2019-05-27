نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2019 اعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس والاسم عبر اليوم السابع

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القاهرة| نتيح لكم رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لشهادة الصف الثالث الإعدادي إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد نهاية امتحانات أخر العام نهاية الأسبوع الماضي، وسنضع لكم روابط مباشرة للاستعلام إلكترونياً عن نتيجة إعدادية القاهرة التي ينتظر إعلانها ألاف الطلبة والطالبات في جميع مناطق العاصمة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

يترقب إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة ألاف الطلاب في مختلف المدارس الإعدادية، وجاء تصريح محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ليوضح أن الإدارات التعليمية تعمل على تجميع نتيجة الصف الثالث الإعدادي لعام 2019، ومن المقرر أن تعلن رسمياً خلال منتصف الأسبوع القادم بعد أن تعرض على المحافظ لاعتمادها.

ويمكنكم دوماً متابعة أخر أخبار صدور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة وكذلك موعد ظهور النتيجة رسمياً من خلال تحديثات المقال، حيث سنتابع معكم خلال الساعات المقبلة، أهم التصريحات والأخبار بشأن صدور النتيجة، والتي من المقرر اعتمادها من قبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مع إعلان أسماء أوائل إعدادية القاهرة ونسب النجاح العامة وترتيب الإدارات التعليمية خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة

وبدأت أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 مبكراً، حيث دخلت مرحلة التصحيح فور نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وجاري الآن تجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة لتعلن عبر موقع مديرية التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي وبالمدارس.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

ترفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام برقم الجلوس، وقد نوفر لكم كشوفات الاستعلام عن نتيجة إعدادية القاهرة بالاسم حال توافرها، وسنتابع معكم أخر تفاصيل إعلان النتيجة من خلال هذا المقال.

بحسب المؤشرات وبناءاً على أخر تصريحات محمد عطية وكيل وزرارة التربية والتعليم بمديرية تعليم القاهرة تؤكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة تعتمد رسمياً قبل نهاية الأسبوع الحالي بعد نهاية أعمال التصيحيح وبداية تجميع درجات الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور اسماعيل طه محافظ كفر الشيخ اعتمد نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ اليوم الأحد بنسبة نجاح 82.11% وتم رفع النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من هنا

أي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات، لكن الرابط الخص بالنتيجة يعمل الآن بشكل جيد.