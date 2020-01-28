خلال دقائق .. نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2020 الترم الأول برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية

قام السيد اللواء عادل لبيب محافظ الأسكندرية بإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول بنسبة نجاح 85.2%، وقد تقدم سيادته بخالص التهنئة لجميع أبنائه الطلاب وتمنى لهم دوام التفوق والنجاح، وقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 الترم الأول سوف تكون متاحة خلال الدقائق القادمة عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية، وذلك حتى يمكن الحصول على النتيجة عبر شبكة الإنترنت لجميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية.

نتيجة إعدادية الأسكندرية 2020 الترم الأول

بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الأسكندرية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري وقد انتهت يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، وقد أشار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن هناك ما يقرب من 82 ألف طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الإدارات التعليمية التابعة للأسكندرية وقد تم توزيعهم على 331 لجنة فرعية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالأسكندرية 2020 الترم الأول

وقد صرحت مديرية التربية والتعليم بالأسكندرية بأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الفصل الدراسي الاول سوف تكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الأسكندرية، وذلك حتى يمكن الإستعلام عن النتيجة برقم الجلوس عبر شبكة الإنترنت، كما أشارت المديرية بأن جميع مدارس المرحلة الإعدادية والتعليم الأساسي سوف تقوم بتعليق نتيجة إعدادية الأسكندرية 2020 الفصل الدراسي الأول خلال الساعات القليلة القادمة.