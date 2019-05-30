نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2019 “نتائج الطلاب الاعدادية” كافة المحافظات

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وسط حالة من ترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، من خلال موقع وزارة التعليم المصرية، وروابط بوابات مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لأوراق إجابات الطلاب، ومرحلة اعتماد نتائج الطلاب الاعدادية لعام 2019 رسمياً من المحافظين ورفع نتائج شهادة الإعدادية، حتى يتسنى للطلاب وذويهم معرفة نتيجة طلاب الاعدادي 3 إعدادي إلكترونياً بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
نتائج الطلاب الاعدادية بكافة محافظات مصر بدأ العمل عليها عقب انتهاء كل طالب وطالبة من اختبار المادة مباشرة، حيث بدأ كنترول شهادة الاعداديه في تصحيح أوراق الامتحانات بمجرد تسليم أوراق الإجابات، وكانت تعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية الانتهاء من أعمال التصحيح في أقرب وقت، ليتاح استخراج نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس
رصد نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الخاصة بكافة المحافظات، حيث خصصت كل محافظة البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب الاعداديه، تتاح عليها نتائج الطلاب الاعدادية 2019، تيسيراً على الطلبة والطالبات عناء الذهاب للمدارس من أجل الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي 3.
روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، التي توفر استخراج النتائج الاعدادية لجميع المحافظات عقب رصدها واعتمادها بشكل رسمي، نضعها بين أيديكم خلال الأيام القليلة القادمة فور الإعلان عن إتاحتها من محافظات مصر، بعد التأكد من ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الكترونياً آخر العام 2019 من خلالها.
نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس لكافة المحافظات يمكن معرفتها من خلال ترك الاسم ورقم الجلوس للطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، في التعليقات وسنوفر النتيجة فور ظهورها رسمياً.
تحديث: اعتمدت نتيجة الإعداديه بمحافظة الجيزة، اليوم من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونسبة النجاح بلغت 81.27%، في حين كان النجاح بالاعدادي المهني بنسبة 86.5% كما بلغ عدد أوائل إعدادية الجيزه 193 طالب وطالبة.
تحديث: اعتمد محافظ كفر الشيخ اليوم نتيجة الاعدادية حيث بلغت نسبة النجاح بالمحافظة 82%، عقب اعتمادها من المحافظ بكفر الشيخ في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم للمحافظة الدكتورة بثينة كشك.
تحديث: رفعت نتائج الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة على البوابة الكترونية لتعليم القاهرة، عقب اعتمادها من المحافظ اللواء خالد عبد العال، حيث بلغت نسبة نجاح شهادة الإعدادية بالقاهرة 82%.
تحديث: محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحميد مرزوق قام رسميا باعتماد النتائج الطلاب الاعدادية بالقليوبية، حيث بلغت نسب النجاح 85.2% ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسم ورقم جلوس الطالب عبر بوابة تعليم القليوبية.
التعليقات
نتيجه الاعداديه
امنيه ماجد محمد طه رقم الجلوس 200640
أين النتيجه محافظة الاسماعيلية
نتيجه الترم التانى 3 اعدادى قليوبيه مديرية بنها
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه اسيوط الترم الثاني
رقم الجلوس ١٩٣٠٤
محمود مجدى محمد خليل ٢٨٣٨ البحر الأحمر الغردقة
رقم جلوس 9198 المنصورة
ريهام مصطفى محمد أحمد للصف الثاني اعدادي ترم ثاني مدرسه السادات شرق مدينه نصر رقم الجلوس ٣٧٣ القاهره لوسمحتو حد يجبها محتاجها ضروري وشكراا
محافظه المنيا
احاول الى الان ولم تظهر
ابراهيم وليد محمد
مدرسة الميسرة الاعدادية بنين الزيتون القاهرة
رقم جلوس/١٤٠٩٦٤
ابراهيم وليد محمد
مدرسة الميسرة الاعدادية بنين الزيتون
رقم جلوس ١٤٠٩٦٤
محافظة الفيوم رقم الجلوس
33342
ابراهيم وليد محمد
مدرسة الميسرة الاعدادية بنين
رقم جلوس/١٤٠٩٦٤
شهد عبدالله على رقم الجلوس ١١٣٩٠٧
بعد اذنك عايزه اعرف النتيجه
محافظه القاهره المرج مدرسة النص….رقم الجلوس.١١٢٤٥٨
محافظة القاهره رقم الجلوس ٢١٣٧٢١ اعدادي الاسم احمد علاء محمد
محمد أمين محمد القاهرة. 210118
متى ستظهر النتيجة
رقم الجلوس ٣٩٨٦ شمال سيناء
محافظة القاهرة ظاهرت ولا لا
نردين سامح عطية عباس ، ٨٥٩٤٦، محافظه القاهره
مريم ابراهيم حسن زنون
مدرسة خالدبن الوليد بالسادات
رقم الجلوس60485
46210 رقم الجلوس
محافظه الغربيه
بلتوفيق إنشآ الله
نتيجة اعدادي القاهرة
ملك محمد مصطفى أبو زيد
٩٤٦٩١
نتيجة اعدادي القاهرة
ملك محمد مصطفى أبو زيد
٩٤٦٩١
مدرسة فاطمة الزهراء
محمود جابر بني سويف 18621
محافظة القاهرة ظهرت ؟؟؟
عاطف فرج احمد علي محافظه القاهره رقم الجلوس 140895
٩٦٤٤٨ مدرسة السيده عائشه الاعداديه بنات محافظه القاهره
12932 نورحافظ عبدالكريم حي السلام ع،م
عاوز اعرف النتيجه
من أي محافظة حضرتك ورقم الجلوس؟
نتيجه الاعداديه
دينا رفعت عبدالرؤف محمد
67662
100900
برجاء تحديد محافظتك؟
ظهرت النتيجه لمحافظة أسيوط
الاسم رحمه محمد محمود عبد العزيز محافظه القاهره رقم الجلوس 189612
رقم الجلوس ٣٩٨٦شمال سيناء
روان أحمد مصطفى سيد
من اي محافظة حضرتك ويرجى كتابة رقم الجلوس
نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثانى محافظه القاهره رقم الجلوس 7065
يوسف محمد محمد عبد المجيد محافظة القاهرة رقم الجلوس ٢٢٨٥٠١
عمرو جمال عبد المقتدر ناصف
رقم الجلوس 58230
ايه كامل عوض
31909
النتيجة محافظة كفر الشيخ 8684 بسرعة
الاسم ياسمين سيد
بني سويف
853
الف مبروك
ضياء ناصر شفيق
رقم الجلوس67
هاجر علاء جابر محمود محمد
97075
الحريه الاعداديه بنات مدينه السلام
هل نتيجه الصف الثالث الاعدادية ظهرت في محافظه الغربيه
لو سمحتي النتيجه المنوفيه ظهرت ؟؟
رقم الجلوس ٥٤٦٣٣
نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية ظهرت ولا لا
١٦٠٣١٧ محافظة القاهرة
184812 ملك محمد ياسين محمود
نتيجه الشهاده الاعداديه بالجيزه
كم رقم الجلوس لمعرفة النتيجة؟
نتيجه ٣ اعدادى محافظه الغرببه مركز قطور محله مسير
نعم ظهرت
هل النتيجه ظهرت
من أي محافظة حضرتك؟
هل التيجه ظهرت
19613 معرفه نتيجه الشهاده الاعداديه
اسم محافظتك لمعرفة ان ظهرت النتائج بها أم لم تظهر بعد؟
نتيجة البحيرة ظهرت ولا لسة
اللهم إني صايم
ياسمين سيد جابر
محافظة بني سويف ادارة الواسطي
853
هي النتيجه في دشنا أمتي هتطلع
رقم الجلوس ١٢٨٢ الاسم مصطفي محمود
رقم الجلوس ١١٠٠٠٧
القاهره
المقطم مدرسه الشيماء
نتيجة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرةرقم الجلوس ٧٥٨١
هل ظهرت النتجة القاهرة
رانيا يوسف محمد .دمياط .17507
ساميه سمير محمد عبد العزيز حامد ورقم جلوسى هو 235 وانا في سنه اولى اعدادي مدرسه ميت سويد الاعداديه
نتيجه ثالثه اعدادي هتطلع امتى في كفر الشيخ
مصطفى ابراهيم محمود محبوب رقم الجلوس 102607
مختار حماده مختار 38650
محمد حسني احمد حسني
رقم الجلوس 191276
من أي محافظة حضرتك لمعرفة هل ظهرت النتيجة بمحافظتك؟
رقم الجلوس:114886
رقم الجلوس ١١٤٠٤٦
63461
تقي جمال
احمد فؤاد احمد غازى الاسكندرية
رجاء كتابة رقم الجلوس للطالب المطلوب استعلام النتيجة له.
اترك اسمه فين ورقم الجلوس
محافظ الجيزة
احمد محمد عبد العزيز رقم الجلوس 58645
رمضان عبدالونيس محمد سيد
رقم الجلوس 58645
برطس الاعدادية المشتركة
اوسيم التعليمية
المجموع الكلي: 280.00
النسبة المئوية: 35.7 %
مبروك النجاح
شهادة التعليم الأساسي لثالث اعدادى ترم ثانى شكراً
اي محافظة حضرتك لمعرفة هل ظهرت النتيجة ام لا؟
ساره صبحى محمد على هواش، جلوس60374،تالته اعدادى مدرسة دنشال الاعدادى
لو سمحت هي نتيجه اغربية بتتاخر ولا بعد كم يوم تطلع رسمي
اعداية شبراخيت بحيرة رقام الجلوس