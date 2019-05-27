نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2019 “نتائج الطلاب الاعدادية” في المحافظات

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات، وسط حالة من ترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني، من خلال موقع وزارة التعليم المصرية، وروابط بوابات مديريات التربية والتعليم التابعة لكل محافظة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لأوراق إجابات الطلاب، ومرحلة اعتماد نتائج الطلاب الاعدادية لعام 2019 رسمياً من المحافظين ورفع نتائج شهادة الإعدادية، حتى يتسنى للطلاب وذويهم معرفة نتيجة طلاب الاعدادي 3 إعدادي إلكترونياً بالاسم ورقم الجلوس الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتائج الطلاب الاعدادية بكافة محافظات مصر بدأ العمل عليها عقب انتهاء كل طالب وطالبة من اختبار المادة مباشرة، حيث بدأ كنترول شهادة الاعداديه في تصحيح أوراق الامتحانات بمجرد تسليم أوراق الإجابات، وكانت تعليمات وزارة التربية والتعليم المصرية الانتهاء من أعمال التصحيح في أقرب وقت، ليتاح استخراج نتيجة ثالثة إعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

رصد نتيجة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم الخاصة بكافة المحافظات، حيث خصصت كل محافظة البوابة الالكترونية لنتائج الطلاب الاعداديه، تتاح عليها نتائج الطلاب الاعدادية 2019، تيسيراً على الطلبة والطالبات عناء الذهاب للمدارس من أجل الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي 3.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، التي توفر استخراج النتائج الاعدادية لجميع المحافظات عقب رصدها واعتمادها بشكل رسمي، نضعها بين أيديكم خلال الأيام القليلة القادمة فور الإعلان عن إتاحتها من محافظات مصر، بعد التأكد من ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الكترونياً آخر العام 2019 من خلالها.

نتيجة 3 اعدادي برقم الجلوس لكافة المحافظات يمكن معرفتها من خلال ترك الاسم ورقم الجلوس للطالب أو الطالبة المراد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، في التعليقات وسنوفر النتيجة فور ظهورها رسمياً.

تحديث: اعتمدت نتيجة الإعداديه بمحافظة الجيزة، اليوم من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ونسبة النجاح بلغت 81.27%، في حين كان النجاح بالاعدادي المهني بنسبة 86.5% كما بلغ عدد أوائل إعدادية الجيزه 193 طالب وطالبة.

تحديث: ترقب إعلان النتائج بالاعدادية في محافظة القاهرة، عقب تصريحات مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية بأن النتيجة قيد التجميع حالياً ويتوقع اعتمادها بنهاية الأسبوع القادم.

تحديث: أضاف عطية من جانبه أن النتائج يجري تجميعها حالياً في 32 كنترول موزعين على مناطق القاهرة التعليمية، وترفع هذا الأسبوع لمحافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال لاعتمادها وإعلانها بشكل رسمي.

تحديث: اعتمد محافظ كفر الشيخ اليوم نتيجة الاعدادية حيث بلغت نسبة النجاح بالمحافظة 82%، عقب اعتمادها من المحافظ بكفر الشيخ في حضور وكيل وزارة التربية والتعليم للمحافظة الدكتورة بثينة كشك.

تحديث: جاري رفع نتائج الاعدادية لطلاب محافظة القاهرة على البوابة الكترونية لتعليم القاهرة، عقب اعتمادها من المحافظ اللواء خالد عبد العال، حيث بلغت نسبة نجاح شهادة الإعدادية بالقاهرة 82%.