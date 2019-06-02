اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة الترم الثاني البوابة الإلكترونية بنسبة 69.89%

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 الترم الثاني برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، حيث صرح السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة محمد سعد بأن نتيجة “3” إعدادي بالبحيرة سوف يتم إعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، فقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بالكنترول ويتم رصد الدرجات لكي يتم عرضها على محافظ البحيرة ويتم اعتمادها.

ولحين رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالبحيرة يمكن لجميع طلبة وطالبات الإعدادية أن تترك لنا اسمك ورقم الجلوس في تعليق أسف المقالة وسوف يتم عرض النتيجة بالدرجات فور اعتمادها مباشرة، ومن المولقع التى يمكن لطلابنا الحصول على نتائجهم موقع اليوم السابع وبوابة فيتو والبوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة ومصراوي وغيرها من المواقع الأخرى.

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة:

فقد أكد محافظ البحيرة أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني قد مرت بسلام تام دون تلقي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور وأن مستوى الامتحانات كانت جيدة وفي مستوى الطالب المتوسط ولم يتم ضبط حالات غش، وقد قام مسئول بمديرية التربية والتعليم بفحص بعض اللجان في إدارات محافظة البحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بالبحيرة:

يترقب طلابنا الآن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التى طال انتظارهم لها وهم في غاية القلق، لذا سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لحين اعتمادها رسميا ويمكن لجميع طلاب الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية بالبحيرة الحصول على النتيجة بسهولة ودون عناء.