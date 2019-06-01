نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية الترم الثاني 2019 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الشرقية الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني نرصدها لكم من خلال متابعة شاملة وحصرية، والجدير بالذكر أن يتجاوز ال118 ألف طالب وطالبة أنهوا اختبارات الفصل الدراسي الثاني الخاص بمرحلة إتمام التعليم الأساسي بمحافظة الشرقية، حيث تم توزيع الطلاب على ما جميع الإدارات التعليمية والبالغ عددها 20 إدارة تعليمية، وبلغ عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 664 لجنة، ومن خلال موقعنا سنقوم برصد كل ما هو جديد حيال أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية.

يمكنكم الآن معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية 2019، عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، حيث ظهرت النتيجة منذ قليل وبالطبع سيتم تكريم الطلاب الاوائل على المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية الترم الثاني

بدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي أداء اختبارات الترم الثاني 2019 يوم السبت الماضي الموافق 11 مايو الجاري، واستمرت الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، وقد صرح محافظ الشرقية أن سير امتحانات الإعدادية تم في أحسن شكل مؤكداً أنه لم ترد أي شكاوى سواء من صعوبة الامتحانات أو شكوى أمنية.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

عبر بوابة الشرقية الإلكترونية يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاستعلام عن نتيجتهم وذلك من خلال الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية بالضغط هنا ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب، أو الرقم القومي الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته ومن ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والصف الثالث الإعدادي والعام الدراسي 2019 وبعد ذلك الضغط على كلمة نتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الشرقية

أسرة موقع كلمة دوت أورج تتمنى لجميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية النجاح والتوفيق.