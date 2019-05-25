“على بوابة نتائج التعليم الأساسي”.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019 بجميع المدارس والإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة وأن يتم الآن مراجعة رصد الدرجات على الكمبيوتر وإجراء عمليات التجميع والإحصاء واستخراج نسب النجاح وإعداد كشوف الناجحين وذلك لعرض النتيجة على السيد المحافظ لاعتمادها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأن النتيجة من المتوقع ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة قد انتهت يوم الخميس 16 مايو وأن جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور فى انتظار لاعتماد النتيجة وذلك لتحديد مستقبل أبناءهم مع نهاية مرحلة التعليم الأساسي والانتقال لمرحلة التعليم الثانوي العام أو الثانوي الفني.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني 2019

كما أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن النتيجة سيتم إعلانها فوراً بعد أن يعتمدها السيد المحافظ من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة، حيث تعرض البوابة نتائج سنوات النقل والشهادات العامة، وسوف تنشر البوابة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ونتيجة الشهادة الإعدادية، ونتيجة مراحل النقل الأساس، كذلك استخراج بيان نجاح، والاستعلام عن بيان النجاح.

ويمكن للطالب أو ولي الأمر متابعة ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي وإدخال رقم الجلوس، والضغط على عرض النتيجة، فيتم عرض نتيجة الطالب بالكامل، بالاسم، واسم المدرسة، ورقم الجلوس، والإدارة التعليمية، ودرجات الطالب فى جميع المواد، والمجموع الكلي، ويمكننا المساعدة فى الحصول علي النتيجة بترك رقم الجلوس فى التعليقات ومتابعة النتيجة.