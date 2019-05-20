نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2018/2019

إلى طلابنا وطالباتنا بالصف الثالث الإعدادي نقدم لكم كل الأخبار المتعلقة بظهور النتائج بجميع محافظات الجمهورية فيما يلي، حيث أعلنت أغلب المحافظات بأنهم قد أوشكوا على الانتهاء من الإجراءات الدقيقة التي تسبق إعلان النتائج، ووعياً منا بمدي الخوف والقلق الذي يسيطر عليكم نقدم لكم كل ما يتعلق بنتيجة الشهادة الإعدادية فيما يلي.

نتائج الشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية :

أعزاءنا القراء نقدم لكم نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم والمنوفية والدقهلية والقليوبية والشرقية والمنيا وأسوان وأسيوط وسوهاج والأقصر والبحيرة وكفر الشيخ وغيرها من محافظات الجمهورية، كما نقدم لكم كل الأخبار المتعلقة بظهور النتائج بعد ان انهوا امتحاناتهم بكل المواد والتي جاءت جميعها في مستوي الطالب المتوسط ولم يرد أي شكاوي تتعلق بوجود صعوبات فيها.

هذا وقد أنهى الطلاب امتحانات الترم الثاني بنهاية الأسبوع الماضي، ومنذ تلك اللحظة وهم لا يكفون عن البحث عن آخر أخبار النتائج، فقط كل ما عليكم هو متابعتنا لنوافيكم بكل ما هو جديد.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بكل محافظات الجمهورية :

أعزاءنا القراء نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بظهور نتائج الشهادة الإعدادية بكل محافظات الجمهورية والتي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية الخاص بكل محافظة فضلاً عن موقع مديرية التربية والتعليم بكل محافظة أيضاً، و قبيل ظهور النتائج نزودكم بالروابط المتعلقة بكل المحافظات لتتمكنوا من الاستعلام عنها فور ظهورها.