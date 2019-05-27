ترقبوا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2019

انهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام بكل أنحاء الجمهورية، ومنذ ذلك الحين يترقب أولياء الأمور والطلاب لحظة ظهورها وبشدة، ليسعدوا بنجاح وتفوق أبنائهم خلال هذا العام الدراسي العصيب، هنا نقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بظهور النتائج فتابعونا.

على الرغم من أن محافظة القاهرة من أكبر المحافظات التي تكتظ بعدد كبير من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، إلا أنها من أوائل المحافظات التي تظهر فيها النتائج نظراً للسرعة والدقة والشفافية التي تتم بها عملية التصحيح ومراجعة درجات الطلاب، هذا ولم يتبقي سوي أيام معدودة على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، فتابعونا نوافيكم بها بمجرد ظهورها.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة :

من المفترض أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافطة القاهرة في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الحالي، وذلك وفقاً لآخر الأنباء الواردة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتي أنهت كل الإجراءات التي تسبق خطوة اعتماد النتائج، فقط كل ما عليكم هو متابعتنا لنخبركم بأدق التفاصيل.

ينتظر أولياء الأمور والطلاب لحظة الإعلان عن النتائج بفارغ الصبر وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وهذا يعني أن النتائج قد أوشكت على الظهور، فما هي إلا ساعات قليلة وتظهر بالفعل، فقط عليكم بمتابعتنا لنخبركم بموعد ظهور نتائج محافظة القاهرة، والتي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الرابط المذكور بالأسفل.

في غضون ساعات قليلة، سيهل علينا محافط القاهرة ليعلن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019، ومن ثم يتمكن كل طلاب القاهرة من معرفة نتائجهم والبدء في الاستعداد للعام الدراسي الجديد خلال صيف 2019، كل ما عليكم أعزاءنا الزوار هو ترقب موقع بوابة التعليم الأساسي لتتمكنوا من التعرف على النتيجة فور ظهورها.

ترقبوا معنا أعزاءنا القراء موعد ظهور نتيحة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة،من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الذي يختص برفع كل نتائج طلاب القاهرة في مرحلة التعليم الاساسي كلها، فترقبوا ظهور النتيجة من خلال الرابط الذي نقدمه لكم فيما يلي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة :

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس لتظهر النتائج على الفور بعد إدخاله، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ القاهرة عقب الانتهاء من كل الإجراءات التي تسبق عرض النتائج كتصحيح الأوراق ورصد الدرجات وغيرها.

الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح كانت بدايتها الأسبوع الماضي ومن المؤكد أن عملية تصحيح الأوراق لا تستغرق وقتاً طويلاً، فمن المفترض أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لعرض النتائج خلال هذا الأسبوع على أن يتم رفعها على المواقع وتوزيعها بكل المدارس بحلول الأسبوع المقبل.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019:

الآن من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم منه بكل سهولة، هذا ومن المنتظر أن يعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتائج الشهادة الإعدادية بحلول الخميس القادم على أن يتم رفع درجات الطلاب على كل المواقع لتظهر على الفور، أخيراً ننصحكم بمتابعتنا لنوافيكم بكل ما هو جديد.