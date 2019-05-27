ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019

بفارغ الصبر يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اللحظة الحاسمة التي تظهر فيها النتائج لتقر أعينهم بها، وليجنوا ثمار جهودهم المبذولة طيلة العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم كان هو سيد الموقف خلال عملية الامتحانات، فلم يتم رصد أي حالات للغش كما لم يتم الإدلاء بأي شكاوى عن وجود مشاكل فيما يتعلق بالامتحانات وأسئلتها أو أي شيء آخر، هذا ونقدم لكم كل التفاصيل المتعلقة بظهور نتائج الإعدادية بالشرقية فتابعونا.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية :

ما هي إلا أيام معدودة وتطهر نتائج الشهادة الإعدادية، حيث تم الانتهاء بالفعل من أعمال تصحيح الدرجات ورصدها، وتم تجميعها بكشوف الطلاب والآن يتم وضع اللمسات النهائية على النتيجة لتظهر بحلول أواخر الأسبوع المقبل.

ظهرت بالفعل نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وتبعتها محافظة الجيزة ومرسى مطروح، وهو الأمر الذي يبشر باقتراب ظهورهت بباقي محافظات الجمهورية، لهذا ننصحكم بمتابعةموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية والمذكور رابطه بالأسفل، فضلاً عن رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة، لتكون كل السبل متاحة أمامكم.

هناك بعض التصريحات من قبل مسئولي التعليم بالمحافظة، حيث أفادوا بأن النتائج تم الانتهاء منها بالفعل ولم يتبقي سوي اعتمادها، ومن المتوقع أن يتم ذلك في موعد أقصاه يومين، فعليكم بمتابعتنا لنوفيكم بموعد ظهورها.

إليكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية نهاية العام 2019 :

بعد انتهاء الامتحانات في كل عام يتابع الطلاب لحظة بلحظة كل الأخبار المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية حتى الحظة التي تظهر فيها، ومن بين المحافظات التي تزداد فيها نسبة البحث عن النتائج محافظة الشرقية، حيث يتم الإعلان عن ظهور النتائج فيها بعد ظهور نتائج محافظتي القاهرة والجيزة، لذا إن رغبتم في التعرف على موعد ظهورها عليكم بمتابعة هذه المقالة.

من المنتظر أن يعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن الموعد المقرر فيه ظهور النتيجة، حيث يحري الانتهاء من تصحيح درجات الطلاب ومراجعتها ولم يتبقى سوي اعتمادها من قبل محافظ الشرقية لتظهر بعدها على الفور على البوابة الإلكترونية بالشرقية.

ينتظر الطلاب بفارغ الصبر لحظة الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، حيث جاءت بعض الأنباء التي أفادت بانه سيتم الاعلان عن النتيجة مساء اليوم الأحد أو في صباح غد الإثنين.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية 2019 :

تجدر الإشارة إلى أنه يتم إضافة مجموع الدرجات التي حصدها الطالب بالفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ليكون المجموع النهائي للسنة كلها 280 درجة، وبناءاً على ذلك لا يتم احتساب درجات الرسوب والنجاح إلا في نهاية العام الدراسي.

ينبغي على الطالب أن يذهب للمدرسة التابع لها في اليوم التالي لظهور النتيجة للتأكد من درجاته مرة ثانية، أما عن فتح باب التظلمات فالمتعارف عليه أنه يكون بعد الإعلان عن النتائج بيومين.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية :

هنا يمكنكم الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بكل سهولة، من خلال الرابط المقدم إليكم فقط عليكم اتباع الآتي :