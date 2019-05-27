ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة دمياط ونتابع نتائج الأقصر عبر البوابة الإلكترونية

أعزاءنا القراء نعي جيداً حالة القلق والتوتر التي يعيشها أولياء الأمور بمحافظات دمياط والأقصر ومرسى مطروح منذ أول يوم أنهى الطلاب فيه من امتحاناتهم، حيث يطمحون في تحصيل أكبر قدر من الدرجات ليتمكنوا من تحديد وجهتهم المستقبلية، أهي للثانوية العامة أم الدبلومات الفنية، لذا حرصنا على متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالنتائج لهذه المحافظات، فتابعونا.

على الجانب الآخر، ما نود أن نؤكد عليه هو أنه لا يتم احتساب درجات التربية الفنية والرياضية والمجالات، هي فقط مواد نجاح أو رسوب ولا يتم حسم الأمر فيها إلا بعد جمع درجات الفصل الدراسي الأول مع الفصل الدراسي الثاني، وفيما يتعلق بالمجموع الكلي فيبلغ حوالي 280 درجة مقسمة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية :

ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ومرسى مطروح والإسكندرية وكانت نسب النجاح فيها مرتفعة وهو الأمر المبشر للغاية لباقي الطلاب بكل المحافظات، وخلال الأسبوع القادم ستظهر النتائج بمحافظات الجمهورية كلها، فترقبونا حتى تتطمئنوا على نتائجكم.

أعزاءنا القراء، من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط يوم الإثنين القادم، فقط كل ما عليكم هو متابعتنا لنبلغكم بنسب النجاح للمحافظة، فضلاً عن نقل أهم التصريحات المتعلقة بالنتائج بالنسبة لمحافظة الأقصر، فتابعونا.

في غضون ساعات قليلة، ستظهر النتائج بمحافظة دمياط حيث تم الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالتصحيح ورفع الدرجات، والآن نحن بصدد الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها من المحافظ لتكون متاحة أمام كل طلابنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط :

من المنتظر أن يعتمد محافظ دمياط نتائج الصف الثالث الإعدادي يوم الإثنين المقبل، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح بلغت خلال العام الماضي حوالي 74%، ومن ثم تم رفعها على الموقع مباشرة , ونحن الآن بصدد اعتمادها ورفعها على البوابة الإلكترونية بدمياط ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاطمئنان على أبنائهم.

خلال أيام معدودة سيطمئن كل الطلاب على الدرجات التي تمكنوا من حصادها طوال العام، ومن ثم يمكنهم التحضير للمرحلة الدراسية الجديدة 2020.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر :

هنا تقدم لأهالي محافظة الأقصر رابط البوابة الإلكترونية بالمحافظة ليتمكن طلابها من الاطمئنان على نتائجهم فور اعتمادها من قبل المحافظ، هذا وتجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح بهذه المحافظة قد بلغت حوالي 75.1% للعام المنصرم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ظهور النتائج بحلول بداية الأسبوع المقبل، كل ما عليكم فقط هو متابعتنا لنوافيكم بأهم التفاصيل.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح :

يمكنكم أعزاءنا القراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2018/2019 من خلال رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة مرسى مطروح، هذا ولم يتم سرد أي معلومات متعلقة بالنتائج حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في العام الماضي بلغت حوالي 81.9%، ويرغب الكثير في أن تكون تلك النسبة قد تحسنت خلال الفصل الدراسي الثاني.

يمكن لأبناءنا وبناتنا طلاب الشهادة الإعدادية أن يتركوا رقم الجلوس الخاص بهم ومعه الاسم والمحافظة التي يتبعون لها، لنكون أول المهنيين والمبشرين بظهور النتائج.