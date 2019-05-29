نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

بعد انتظارها خلال الأيام الماضية ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس الترم الثاني للعام الدراسي 2019، وجاءت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس للفصل الدراسي الثاني في أجواء رمضانية وقبل العيد بأيام قليلة حتى يستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستمتاع بالعيد دون توتر أو قلق من النتيجة، وتأتي نتيجة الترم الثاني بعد أن اعتمدها محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر بنسبة نجاح بلغت 84.5%، وذلك بعد أن دخل الامتحان هذا الفصل الدراسي 10712 طالب وطالبه يمثلون ثلاثة أدارات تعليمية، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه النتيجة الآن.

رابط الاستعلام عن نتيجة محافظة السويس

وتعتبر الشهادة الإعدادية هي البوابة التي يدخل منها الطالب إلى مرحلة التعليم الثانوي بكافة أنواعه سواء كان الثانوي العام، أو الدبلومات الفنية سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الفندقية، ويرجع الاختيار هنا إلى مجموع الطالب في المقام الأول ثم الميول الشخصية له.

ويمكنك عزيز القارئ الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط هنا، والذي يمثل رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، كما يمكنك في حالة تعذر الحصول عليها أن تضع رقم جلوسك في تعليق أسفل المقال وسوف نستعلم لك عنها.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس

يمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

أولا الدخول على الرابط التالي هنا.

ثانيا كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص له.

ثالثا الضغط على عرض النتيجة.

مع أطيب التمنيات بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب.