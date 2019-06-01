سنقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2019 برقم الجلوس بعد اقتراب ظهورها خلال الساعات المقبلة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عنها برقم الجلوس الخاص بهم، وسيتم الإعلان عن اوائل الصف الثالث الإعدادي مع الإعلان عن اعتماد النتيجة من قبل السيد المحافظ، وسنقوم عبر تلك المقالة بتوفير رابط إعدادية الغربية من أجل ان يتمكن جميع الطلبة من معرفة النتائج فور ظهورها مباشرة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2019 قد تظهر اليوم وسنكون متابعين معكم حتى حدوث ذلك، حيث بدأت عمليات التصحيح منذ يوم السبت 18 مايو، بعد نهاية الامتحانات بيومين فقط، ومع نهاية عملية التصحيح لجميع الطلبة وبداية مرحلة تجميع الدرجات الخاصة بالترم الثاني وإضافتها على درجات الطلاب بالترم الأول، وبعد ذلك ستكون النتيجة متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية ومواقع اليوم السابع وفيتو، وسيتم الإعلان عن أوائل الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة.

نتيجة الشهاد الاعدادية محافظة الغربية

ننتظر بين الحين والأخر اعتماد نتيجة الشهاد الإعدادية 2019 بمحافظة الغربية من قبل السيد المحافظ اللواء هشام السعيد، بعدما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية محمد فاروق حماد اقتراب حدوث ذلك، وينتظر أكثر من 72 ألف طالب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني لإعدادية الغربية بكافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، ظهور النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب ما أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، فإن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالغربية ستصدر اليوم السبت.