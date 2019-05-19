نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2019

انهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات نهاية العام بكل أنحاء الجمهورية، هذا ويترقب ظهورها وبشدة أولياء الأمور والطلاب ليسعدوا بنجاح وتفوق أبنائهم خلال هذا العام الدراسي العصيب، وتجدر الإشارة إلى أننا نحرص على تقديم كل الأخبار المتعلقة بالنتائج خلال هذا المقال فاحرصوا على متابعتنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القاهرة :

الآن يمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك من خلال إدخال رقم الجلوس لتظهر النتائج على الفور بعد إدخاله، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظ القاهرة عقب الانتهاء من كل الإجراءات التي تسبق عرض النتائج كتصحيح الأوراق ورصد الدرجات وغيرها.

الجدير بالذكر أن أعمال التصحيح بدأت ببداية الأسبوع الجاري ومن المؤكد أن عملية تصحيح الأوراق لا تستغرق وقتاً طويلاً، فمن المفترض أن يتم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لعرض النتائج خلال هذا الأسبوع على أن يتم رفعها على المواقع وتوزيعها بكل المدارس بحلول الأسبوع المقبل.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2019:

الآن من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي الخاص بمحافظة القاهرة يمكنكم الاستعلام عن نتائجكم منه بكل سهولة، هذا ومن المنتظر أن يعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال نتائج الشهادة الإعدادية بحلول الخميس القادم على أن يتم رفع درجات الطلاب على كل المواقع لتظهر على الفور، أخيراً ننقحكم بمتابعتنا لنوافيكم بكل ما هو جديد.