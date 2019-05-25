ينتظر الطلبة والطالبات في كل مكان داخل محافظة القاهرة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية داخل المحافظة، وينتظر أولياء الأمور ظهور النتيجة أكثر من أولادهم وذلك لحصد تعبهم ومجهودهم مع الأبناء طوال فترة الدراسة، وتشير كافة المؤشرات أن نتيجة الشهادة الإعدادية داخل محافظة القاهرة سوف تظهر خلال الساعات القادمة وذلك عبر موقع محافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وأشار القائمون على لجان الكنترول داخل المحافظة أن سبب تأخر ظهور النتيجة بمحافظة القاهرة يرجع إلى سعي القائمون عليها لخروج النتيجة بالشكل اللائق وحتى لا يتم ظلم أي طالب أو طالبة، ويرجع التأخير في ذلك إلى أعمال التصحيح ومن بعدها أعمال المراجعة النهائية للنتيجة، وذلك تجنباً لحدوث أي أخطاء في تصحيح المواد التعليمية.

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهات إلى جميع المديريات التعليمية داخل محافظة القاهرة بضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بشكل سريع، وذلك قبل انتهاء شهر رمضان وبداية الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وكذلك حتى يبدأ كل طالب وطالبة بتحديد مصيره ومستقبله المقبل بعد ظهور النتيجة.

وإذ يحرص موقع نجوم مصرية على توفير وسيلة سهلة وبسيطة لحصول الطلبة والطالبات على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، فقد قمنا بتوفير روابط الحصول على نتيجة الإعدادية في خلال السطور القادمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019

وفي حالة تعذر الوصول إلى النتيجة نظراً للضغط الشديد على السيرفر وتحميل ورفع النتيجة، فيمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.

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