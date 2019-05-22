نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2019

نرصد لكم أعزاءنا القراء كل الأخبار المتعلقة بظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، فهي من أوائل المحافظات التي تظهرت فيها النتائج, ويجري الآن تجميع درجات الطلاب ورصدها ليتم رفعها بكشوف الطلاب ومن ثم يعتمدها محافظ المنوفية لتكون أمام نصب أعين الكثير، وإليكم أهم الأنباء المتعلقة بها.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2018/2019 :

صرح مسئولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بأنه يجري الآن تقدير درجات الطلاب بلجان التصحيح التابعة للوزارة والكنترول الخاص بالشهادة الإعدادية، فبالفعل تم الانتهاء من تصحيح الأوراق في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والجبر والهندسة والدراسات الاجتماعية والعلوم وهي المواد التي تضاف للمجموع، أما عن مواد الحاسب الآلي والتربية الفنية والتربية الدينية فهي مواد رسوب ونجاح فقط أي أنها لا تضاف للمجموع.

وفيما يتعلق بعدد الطلاب اللذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني فهو 55854 طالب وطالبة, تم تقسيمهم على حوالي 356 لجنة بمحافظة المنوفية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة المنوفية :

الآن من خلال هذا الرابط يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بسهولة ويسر، فقط كل ما عليكم هو القيام بالخطوات التالية بالترتيب :