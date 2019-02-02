نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الترم الأول للعام الدراسي 2018/2019

ينتظر طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي صدور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج وذلك بالاستعلام عن طريق رقم الجلوس، هذا الأمر الذي يشغل تفكير كل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مختلف أنحاء الجمهورية، فقد أكدت أنباء من داخل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الترم الأول محافظة سوهاج سيتم إعلانها على البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج عقب اعتمادها من قبل الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ سوهاج خلال أيام قليلة وتحديداً مطلع الأسبوع المقبل.

ويستعد موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج عن طريق تثبيت سيرفرات قوية تحميل ضغط الزوار، حيث أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج 2019 خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح وتبقى تجميع الدرجات ومراجعتها لضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم كاملة.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن نسبة النجاح هذا العام من المتوقع أن ترتفع عن الأعوام السابقة، كما تم التأكيد على عدم وجود شكوى من أي طالب أو طالبة ممن أدوا الامتحانات هذا العام، وأكد الطلاب أن الامتحان كان في متناول مستويات جميع الطلاب، ويمكنك الحصول على درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2019، ويمكن متابعة ظهور النتيجة عبر الرابط التالي:

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج الترم الأول 2019

ويمكن لمتابعينا أيضاً ترك الاسم ورقم الجلوس واسم المحافظة في التعليقات من أجل الرد عليها فور صدور النتيجة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والمزيد من التقدم.